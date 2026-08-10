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Intruso arrestado

Kim Kardashian: hombre es arrestado tras ingresar a su propiedad en Hidden Hills tras ser acusado de robo

Kim Kardashian y su propiedad en Hidden Hills quedaron vinculadas a un arresto luego de que un hombre ingresara al inmueble y fuera encontrado dentro por agentes del condado de Los Ángeles.

La modelo fue víctima de robo en su mansión.
La modelo fue víctima de robo en su mansión. (Composición Exitosa)

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 10/08/2026

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Un hombre fue detenido tras ingresar a una propiedad de Kim Kardashian en Hidden Hills, California. El hecho ocurrió el domingo por la tarde y movilizó a agentes del condado de Los Ángeles, quienes encontraron al sospechoso dentro de la vivienda y lo arrestaron.

Arresto ocurrió dentro de la propiedad

La propiedad, perteneciente a Kim Kardashian, no es su residencia principal. Según NBC Los Angeles, los agentes acudieron alrededor de las 3:45 de la tarde, después de recibir un reporte sobre un posible robo. Personal de seguridad informó que había visto al sospechoso conduciendo un vehículo.

El caso comenzó cuando la seguridad privada alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre dentro del inmueble. Los primeros reportes indicaban que el sospechoso fue observado conduciendo un vehículo procedente de la propiedad, mientras permanecía en los alrededores de Hidden Hills allí.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al hombre dentro de la casa, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. El sospechoso fue detenido sin incidentes e ingresado en la cárcel del condado bajo sospecha de robo posteriormente de inmediato.

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El domicilio de la influencer fue asaltado.

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La vivienda se encuentra en Hidden Hills, una ciudad cerrada y de alto poder adquisitivo ubicada en el extremo occidental del Valle de San Fernando. El sector está junto a Calabasas y alberga propiedades de varias figuras, aunque el reporte se concentra en este arresto.

El hecho no ocurrió en la residencia principal de Kardashian. La propiedad involucrada pertenece a la empresaria, pero no es el lugar donde vive habitualmente, según la información conocida tras el arresto según NBC Los Angeles.

Investigación continúa tras la detención

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles señaló que sus agentes respondieron al inmueble después del aviso recibido por seguridad. La intervención terminó con el arresto del sospechoso dentro de la propiedad y su traslado final y posterior a la cárcel del condado.

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La modelo fue víctima de robo.

El detenido quedó registrado por una sospecha de robo, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre el ingreso a la propiedad y el vehículo observado en la zona. No se informó públicamente de lesiones relacionadas con el procedimiento policial ni de enfrentamientos durante la detención.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del detenido ni detalles adicionales sobre posibles bienes afectados. La información disponible confirma únicamente el arresto por sospecha de robo y la relación de la propiedad con Kardashian, sin señalar que sea su residencia habitual.

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