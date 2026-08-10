Lamine Yamal sorprende al revelar cómo tuvo que camuflarse durante sus vuelos en Colombia

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lamine Yamal convirtió sus vacaciones en Colombia en todo un acontecimiento. Entre Cartagena, Medellín y sus vuelos por el país, la estrella del Barcelona llamó la atención incluso cuando intentó camuflarse para disfrutar de sus días de descanso con un poco más de tranquilidad.

Lamine Yamal intentó pasar desapercibido

Tras conquistar el Mundial 2026 con la selección española, Lamine Yamal eligió Colombia como uno de sus destinos para desconectarse antes de volver a concentrarse en la nueva temporada con el Barcelona.

Sin embargo, pasar desapercibido no fue precisamente una tarea sencilla para una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

Fue el propio jugador quien dejó ver en sus redes sociales hasta dónde tuvo que llegar para intentar ocultar su identidad durante sus desplazamientos.

En una de las imágenes apareció subiendo unas escaleras con un pantalón de buzo holgado, una polera morada y una gorra negra de los Boston Red Sox.

Pero eso no fue todo. En otra selfie, Yamal apareció utilizando un buzo rojo con la capucha prácticamente cubriéndole el rostro y una máscara para dormir colocada sobre la prenda. Un look bastante particular que, más que pasar inadvertido, terminó llamando todavía más la atención entre sus seguidores.

Y es que esconderse no funcionó del todo. El futbolista también mostró a varios pasajeros levantándose de sus asientos y sacando sus celulares para intentar conseguir alguna fotografía o recuerdo de su inesperado compañero de viaje.

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Lamine Yamal disfrutó sus últimos días de vacaciones en Colombia y después tomó un vuelo COMERCIAL desde Bogotá rumbo a Barcelona para incorporarse a la pretemporada del Barça.



Intentó pasar de incógnito... pero fue IMPOSIBLE.... pic.twitter.com/kV0JUI6Inp — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) August 8, 2026

De Cartagena a la Comuna 13 de Medellín

Las vacaciones de Lamine Yamal no se limitaron a los aeropuertos. El joven futbolista recorrió distintos puntos de Colombia y compartió con sus seguidores imágenes de su paso por Cartagena, donde disfrutó de las Islas del Rosario y paseó en yate antes de continuar su travesía.

Su presencia también causó sensación en Medellín. Allí visitó la conocida Comuna 13 acompañado del cantante Ryan Castro, el streamer Westcol y dos de sus mejores amigos. El recorrido se produjo durante los días de la Feria de las Flores y rápidamente las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

Yamal terminó compartiendo momentos con Ryan Castro y Westcol, mientras su presencia despertaba la curiosidad de quienes se encontraban en el lugar. Como era de esperarse, tratándose de una de las figuras del momento, su paso por la zona no tardó en hacerse viral.

Así, Lamine Yamal disfrutó de sus vacaciones en Colombia entre Cartagena y Medellín, aunque su popularidad lo obligó a camuflarse durante sus vuelos. Pese a cubrirse con capucha, gorra y una máscara para dormir, la estrella del Barcelona no logró pasar inadvertida entre los pasajeros.