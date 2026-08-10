Pedri no calla más y habla por primera vez sobre su relación con Ferran Torres

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pedri y Ferran Torres llevan bastante tiempo siendo protagonistas de divertidos videos, bromas y especulaciones en redes sociales por la cercana relación que mantienen. Ahora, el mediocampista del Barcelona decidió hablar sobre el famoso 'shippeo' con su compañero y dejó una respuesta que rápidamente dio que hablar.

Pedri habla de su relación con Ferran Torres

Todo pasó durante una entrevista con el streamer Iker Ruiz, donde Pedri estuvo sentado junto a Dani Olmo, su compañero del alma tanto en el Barça como en la selección española.

En medio de la entrevista, ambos futbolistas participaron en una dinámica de 'adivina al jugador', un reto en el que tenían que identificar a distintos futbolistas mediante secuencias de emojis.

La entrevista avanzaba entre bromas hasta que apareció Ferran Torres, conocido como el 'Tiburón'. Fue entonces cuando la entrevista tomó otro rumbo y terminó entrando directamente en uno de los temas que más curiosidad genera entre los seguidores de Pedri: su cercanía con el delantero español.

Iker Ruiz no dejó pasar la oportunidad y le confesó al futbolista que constantemente encontraba contenido de ambos en redes sociales. "No me paran de salir videos tuyos con Ferran (...)", comentó el creador de contenido.

Pedri tomó la situación con bastante humor y respondió entre risas: "Todo el día para conmigo". Sin embargo, el asunto no quedó ahí.

Ruiz fue un poco más allá y decidió preguntarle qué pensaba de todas aquellas personas que los 'shippean' e incluso llegan a bromear con la posibilidad de que mantengan una relación. "Pero la gente los shippea, piensa que están en una relación. ¿Qué le dirías a la gente que hace todo eso?", preguntó.

Pedri, lejos de incomodarse sobre todo este tema, respondió de manera directa y entre risas: "Que dejen de inventar cosas".

Redes reaccionan a la respuesta de Pedri

Como era de esperarse, la declaración del futbolista no tardó en generar nuevas reacciones. Lejos de ponerle punto final al famoso 'shippeo' entre Pedri y Ferran Torres, sus palabras provocaron que muchos usuarios retomaran los videos y momentos que ambos jugadores han protagonizado juntos.

En plataformas como X y TikTok aparecieron rápidamente mensajes de seguidores que tomaron la respuesta con humor y aseguraron que seguirán comentando la evidente complicidad que muestran los futbolistas.

Finalmente, Pedri sí habló sobre su relación con Ferran Torres y fue claro frente al popular 'shippeo' que circula en redes sociales. Entre risas, el futbolista pidió que "dejen de inventar cosas".