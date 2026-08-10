Corte de AGUA en Lima el 11 de agosto: estos distritos se verán afectados, según Sedapal

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consulta cuáles serán los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para el martes 11 de agosto. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

El corte de agua programado por Sedapal afectará diversos distrito de Lima y Callao el 11 de agosto. De acuerdo al comunicado, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios o ejecución de obras destinadas a mejorar el sistema de abastecimiento.

En ese sentido, la empresa insta a los usuarios a revisar el cronograma correspondiente a su zona para confirmar si su vivienda se encuentra dentro del área afectada con la medida. Asimismo, les recuerda tomar medidas previsionales como almacenar agua desde ya para aminorar el impacto de la interrupción temporal del servicio.

Corte de agua el 11 de agosto: Distritos afectados y horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación de la lista revelada, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, sobre los distritos que se verán afectados con la medida el martes 11 de agosto:

Áreas afectadas en Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. en P.J. Poeta José Gálvez Mzs. 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186 B, 186 C.

En Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa, Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa ampliación calle 3A, calle 2, calle 3.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en A. H. 16 de Abril, A. H. Alameda de Carabayllo, A. H. Ramiro Prialé, A. H. Los Rosales, A. H. Voz de Israel, Asoc. de Vivienda Los Ángeles de Naranjal, A. H. Las Casuarinas, A. H. La Villa de Carabayllo.

Sedapal también precisó que habrá corte del servicio de agua potable en distritos de Ate y Los Olivos, precisamente en estos sectores:

Corte de agua en Ate y Los Olivos el 11 de agosto.

Sectores afectados en Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en Urb. Miraflores, Urb. Santa Cruz. Cuadrante: Av. José Pardo, Av. Jorge Chávez, Malecón Luis Cisneros.

En San Juan de Lurigancho

Desde la 1:00 p. m. hasta las 9:00 p. m. en A. H. Alta Paloma Ampliación, A. H. Villa Los Andes, A. H. Chaparral, AF Las Flores, A. H. 3 de Mayo, A. H. Alta Paloma, A. H. Los Higales.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. en A. H. Villa Campoy, A. H. Alta Paloma Ampliación, A. H. Villa Los Andes, A. H. Chaparral, AF Las Flores, A. H. 3 de Mayo, A. H. Alta Paloma, A. H. Los Higales.

Los horarios del corte de agua en distritos de Lima dependen de los trabajos programados y pueden variar según la zona. Por ello, revisa en lo canales oficiales de Sedapal el cronograma detallado donde se detallan las zonas exactas donde se ejecutará la medida el 11 de agosto.