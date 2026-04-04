Bomberos Voluntarios del Perú cambia línea 116 temporalmente: Conoce el nuevo número AQUÍ

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) indica que su línea de emergencia 116 se encuentra inoperativa por lo que las atenciones deben ser dirigidas a un número celular. Conoce los detalles en este cambio en la siguiente nota.

Cambio temporal de la línea 116

De forma temporal, la línea de emergencias del Cuerpo de General de Bomberos cambiará por el número 941 156 379, según informaron en su más reciente comunicado.

Así, el CGBVP solicitan a la ciudadanía que ayuden a la difusión de este momentáneo cambio ante la habilitación del número de celular, solo para reportar emergencias.

Según se explica en el comunicado el fallo viene por problemas técnicos del operador telefónico que les brinda el servicio de telefonía. Esto ha generado que la Central de Bomberos no se encuentre operativo temporalmente.

Si bien se indica que la empresa se encuentra trabajando para resolver este inconveniente, el Cuerpo General de Bomberos ha visto oportuno habilitar una nueva línea para continuar con su servicio voluntario.

"La línea de emergencias 116 se encuentra temporalmente inoperativa por fallas técnicas. La empresa operadora está trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible", se lee en el escrito.

Comunicado del CGBV

Adicionalmente indican que en caso no logre contactarse con el nuevo número, se pueden contactar directamente con la compañía de bomberos del distrito para recibir la atención inmediata.

Como se sabe el servicio brindado por los bomberos voluntarios atienden diversas emergencias entre las que se incluyen incendios, tanto estructurales como forestales, accidentes de tránsito, rescates vehiculares, fugas de gas, emergencias médicas, entre otros.

El comunicado ha sido emitido este sábado 4 de abril y, posteriormente, se informará a la ciudadanía el retorno de la línea de emergencia, por lo que se recomienda seguir las vías oficiales del CGBVP.

Otros números de emergencia

Violencia familiar y sexual: 100 (Ministerio de la Mujer)

100 (Ministerio de la Mujer) Emergencias policiales: 105 (Policía Nacional)

105 (Policía Nacional) Consultas médicas generales: 113 (Infosalud)

113 (Infosalud) Reportes de desastres y riesgos: 115 (Defensa Civil)

115 (Defensa Civil) Orientación médica específica: 107 (EsSalud)

107 (EsSalud) Emergencias en carreteras: 110 (Policía de Carreteras)

110 (Policía de Carreteras) Emergencias humanitarias: 01 266 0481 (Cruz Roja)

01 266 0481 (Cruz Roja) Atención Médica Móvil de Urgencia: 106 (SAMU, con cobertura en Amazonas, Ayacucho, Junín, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Piura, Lambayeque y otras regiones)

La línea de emergencia 116 de los Bomberos Voluntarios del Perú cuenta con un nuevo número de forma temporal, así lo informaron en un comunicado por presentarse fallas técnicas con el operador.