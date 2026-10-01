Caen 'Los Falsificadores de Mariscal': sujetos pretendían ingresar más de US$21 mil falsos al mercado peruano

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a tres personas de nacionalidad venezolana que serían integrantes de la presunta banda criminal "Los Falsificadores de Mariscal", dedicada al tráfico de moneda falsa. Durante el operativo, realizado en el distrito de El Agustino, se incautaron billetes presuntamente falsificados por un valor de US$21.700.

Intervención exitosa de la PNP

De acuerdo a lo reportado, la intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento de Inteligencia de la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO) de la DIRINCRI. El operativo se ejecutó el 28 de septiembre, alrededor de las 8:30 p. m., en las inmediaciones de la avenida Primero de Mayo.

De acuerdo con información policial, los agentes habían tomado conocimiento de la existencia de un grupo de personas presuntamente vinculado a una organización dedicada a la comisión de delitos monetarios y tráfico de moneda falsa, cuya zona de operaciones se encontraría en El Agustino.

Como resultado de las acciones de inteligencia, los efectivos intervinieron un vehículo blanco de marca JAC, modelo S2, con placa W4K-469, en cuyo interior se encontraban tres personas.

Ciudadanos extranjeros fueron detenidos

Los intervenidos son tres personas de nacionalidad venezolana fueron identificados como: Dinora Yeimarli Ortega Suárez (21), alias "Yeimari"; Pedro Alexander Navarro Álvarez (27), alias "Alex"; y Enyer Gregorio Mercado Herrera (30), alias "Gregori", quien conducía el automóvil.

Ciudadanos detenidos

Dinero incautado

Durante el registro vehicular, la Policía encontró diversos billetes de moneda extranjera presuntamente falsificados. Según el reporte, se hallaron 200 billetes individuales de US$50, que sumaban US$10.000.

Asimismo, se encontraron 31 pliegos completos y sin recortar, cada uno compuesto por seis billetes correspondientes a denominaciones de US$100 y US$50. Este material representaba un valor de US$11.700.

En total, el dinero presuntamente falsificado incautado alcanzó los US$21.700, monto que, según la PNP, los intervenidos pretendían introducir al mercado peruano.

Además del dinero, los agentes incautaron el vehículo utilizado por los presuntos integrantes de la organización y tres teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, los cuales serán materia de las investigaciones correspondientes.

Los tres intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias por los presuntos delitos contra el orden financiero y monetario, específicamente por fabricación o introducción al territorio nacional de instrumentos destinados a la falsificación de billetes.

Finalmente, la policía informó que continuará desarrollando acciones de inteligencia y operativos para combatir la delincuencia organizada y otras modalidades delictivas.