Gian Piero Díaz confirma que habló con productora de 'Combate' y revela si volverá: "Estoy dispuesto a..."

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 01/10/2026
Gian Piero Díaz fue uno de los rostros más recordados de Combate y, ante el esperado regreso del reality, muchos se preguntaron si el popular 'Pipi' volvería a tomar las riendas del programa.
¿Gian Piero Díaz volverá a conducir 'Combate'?
La expectativa por el regreso de Combate continúa creciendo entre sus seguidores. El recordado reality de competencia volverá este 2026 a las pantallas de ATV después de casi ocho años, aunque esta vez lo hará con una generación renovada y nuevos rostros al frente.
En medio de esa expectativa, Gian Piero Díaz fue consultado sobre la posibilidad de volver a conducir el programa que marcó una importante etapa de su carrera. El actor no dejó espacio para las dudas y descartó asumir nuevamente ese rol.
"Con todo el cariño que le tengo al formato y al público de 'Combate', siento que en la vida es importante quemar etapas", manifestó durante el avant premier de la película peruana 'Amigo, por ahí no es'.
Pese a su decisión, Gian Piero Díaz dejó claro que guarda un enorme cariño por el espacio televisivo. "'Combate' ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida", explicó para 'Malvina Espectáculos'.
"Le tengo un cariño enorme, pero también es importante que esta nueva generación pueda hacerse cargo y hay chicos con mucho talento que pueden ser los conductores", agregó.
¿Qué habló Gian Piero Díaz con Marisol Crousillat?
Aunque no volverá como conductor, Gian Piero Díaz confirmó que sí mantiene comunicación con Marisol Crousillat, productora vinculada a Combate.
El exconductor reveló que ambos conversaron sobre el programa, aunque nunca recibió una propuesta para retomar su antiguo puesto.
"He conversado con Marisol. Estoy dispuesto a colaborar en lo que necesite, pero como una especie de asesor. Con Marisol tengo una comunicación constante, pero no me ha hecho la propuesta por lo mismo que me conoce y sabe cómo pienso. Ella respeta mucho eso", señaló.
Además, el también actor se mostró entusiasmado con la posibilidad de que María Pía Copello y Mario Hart sean los encargados de conducir esta nueva etapa del reality. "Me encanta. Además, ellos lo están haciendo bien en el streaming", sentenció.
Díaz también defendió la oportunidad para los nuevos talentos y recordó que él mismo tuvo que aprender sobre la marcha cuando comenzó en la conducción.
"Nadie es indispensable en esta vida, siempre hay alguien que pueda hacer tu chamba igual o mejor. El que piensa que es indispensable en la vida, está equivocado. Es importante quemar etapas", afirmó.
Incluso recordó sus inicios frente a cámaras: "Cuando yo empecé en la conducción, era tan malo que me tuvieron que poner un guía al lado. Con el tiempo se aprende, y si la gente joven hace las cosas con el cariño que se requiere, el público los va a respaldar".
Así, Gian Piero Díaz confirmó que sí habló con Marisol Crousillat, pero dejó claro que no volverá como conductor de Combate.