La tuneladora Delia terminó la excavación de la ruta subterránea: ¿Cuándo estará lista la Línea 2?

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hito clave se alcanzó este jueves en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La tuneladora Delia completó con éxito la excavación del túnel principal del primer metro totalmente subterráneo y automático del Perú, tras arribar a la futura estación Insurgentes, en el distrito de Bellavista.

Culmina la excavación, pero la obra continúa

La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima alcanzó un nuevo hito con la culminación del recorrido de la tuneladora Delia, la enorme máquina encargada de perforar el túnel principal por donde circularán los trenes.

Tras iniciar sus trabajos en julio de 2021 desde la estación San Juan de Dios, la tuneladora completó más de 14 kilómetros de excavación subterránea y llegó al último punto previsto de su recorrido en el Callao.

Este avance significa que el túnel principal ya está completamente excavado, una etapa fundamental para el desarrollo del primer sistema de metro totalmente subterráneo del Perú.

Tuneladora "Delia"

La Línea 2 contempla un recorrido de 27 kilómetros y 27 estaciones que conectarán Ate con el Callao en aproximadamente 45 minutos, reduciendo a menos de la tercera parte el tiempo que hoy demanda ese trayecto por vía terrestre. Además, se espera que transporte a más de 660 mil pasajeros al día cuando opere completamente.

¿Qué falta para que funcione toda la Línea 2?

Con la excavación concluida, los trabajos se concentrarán en habilitar cada estación y completar el equipamiento tecnológico que permitirá el funcionamiento automatizado del servicio. También continuarán las pruebas de los sistemas ferroviarios y la integración de las distintas etapas de la obra antes de su apertura progresiva al público.

Actualmente, un primer tramo de la Línea 2 ya presta servicio entre cinco estaciones de Ate y Santa Anita. Conforme avancen las obras civiles y electromecánicas, se irán incorporando nuevos sectores hasta completar el recorrido total entre Lima y el Callao.

Tuneladora "Delia"

En paralelo, la tuneladora Micaela continúa con la excavación del ramal de la Línea 4, que permitirá una futura conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y fortalecerá la red de transporte masivo de la capital.

La culminación de la excavación por parte de Delia representa uno de los mayores logros de la obra desde su inicio. Aunque todavía quedan etapas técnicas por completar, el avance acerca cada vez más la puesta en funcionamiento del primer metro completamente subterráneo del país, llamado a transformar la movilidad de millones de limeños y chalacos.