Taehyung de BTS y su INESPERADA respuesta a una fan peruana antes de sus conciertos en Lima

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los conciertos del famoso grupo de K-Pop, BTS, en Lima está cada vez más cerca. En medio de la expectativa, Taehyung sorprendió a una fan peruana con un mensaje que reveló un detalle inesperado relacionado con su próxima visita al país.

Conciertos de BTS en Lima: fans esperan la llegada del grupo de K-Pop

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ya se vienen preparando para brindar un gran espectáculo a las ARMY en Perú como parte de la gira mundial ARIRANG. La aclamada agrupación surcoreana, BTS, tiene programado brindar conciertos en tres fechas: el 7, 9 y 10 de octubre lo que marcará la primera visita del grupo completo al país.

El espacio escogido para este evento en Lima será el Estadio San Marcos, ubicada en la avenida Germán Amézaga s/n y cada concierto empezará desde las 8:00 p. m. aproximadamente. A pocas semanas de la llegada de BTS, miles de fans ya acampan en los exteriores del recinto universitario para asegurar los primeros lugares en la fila y estar lo más cerca posible del escenario durante el concierto.

En medio de la alta expectativa por los tres shows de BTS, uno de sus integrantes, Tae-hyung, conocido por su nombre artístico V, no dudó en sorprender a una fan peruana. La interacción ocurrió el 22 de septiembre, cuando una seguidora identificada como NNanamii escribió un comentario dirigido al artista.

Respuesta de Taehyung de BTS a una fan peruana: ¿qué le dijo?

En su mensaje, la fan peruana le sugirió a 'V' que aprovechara el tiempo para aprender algunas palabras en español antes de llegar a Lima. La joven ARMY incluso explicó que había utilizado un traductor para escribirle al cantante, pero eso no impidió que Taehyung respondiera.

"Hola, Tae, para distraerte un poco, podrías intentar aprender algo de español. Así, cuando llegues a Lima, Perú, podrás decir algunas palabras sencillas. No estoy segura de si lo expresé bien, ya que estoy usando un traductor", escribió la fan.

La respuesta del integrante de BTS sorprendió a los seguidores porque confirmó que ya se encuentra estudiando español para tener una mejor interacción con todos los asistentes a los conciertos en Perú.

"Estoy estudiando español, incluso conozco algunas canciones", respondió Taehyung, según la interacción difundida en redes sociales y compartida por la cuenta de @armyforce_peru. La breve respuesta generó numerosas reacciones entre los integrantes de la comunidad ARMY peruana.

Show de drones en la Costa Verde recibirá a BTS

El fandom peruano de BTS concretó la realización de un show de drones en la Costa Verde, iniciativa que se convertirá en el primer espectáculo de este tipo dedicado a la banda en Latinoamérica.

De acuerdo con la información difundida por el club oficial BTS Perú, el espectáculo está programado para el jueves 8 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m. La actividad será gratuita y podrá ser observada desde distintos puntos de la Costa Verde, principalmente en sectores de Miraflores y Barranco.

La expectativa por la llegada de BTS a Lima crece en la previa a sus tres conciertos. En medio de esa situación, Taehyung dejó una particular sorpresa para las ARMY: el cantante ya está estudiando español y asegura conocer algunas canciones en el idioma.