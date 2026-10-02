Municipalidad de Lima se reúne con fanáticas del grupo muscial para presentar plan de seguridad durante el conciertos de BTS

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad



La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó el plan integral de seguridad y las rutas de acceso para los próximos tres conciertos de BTS programados en la capital. Las estrategias buscan garantizar el orden en el recinto universitario de San Marcos ante la masiva afluencia esperada para ver al conjunto asiático.

Las disposiciones se coordinaron durante una reunión en el Palacio Municipal de Lima, liderada por el alcalde Renzo Reggiardo. En la cita participaron gerentes ediles y cinco delegadas de los clubes de fans, quienes revisaron minuciosamente los puntos de entrada, los horarios de apertura y las vías de evacuación establecidas.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El gerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que en marco de los conciertos de la banda surcoreana BTS, se abrieron nuevas rutas de evacuación alrededor del estadio San Marcos.



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Coordinaciones logísticas para el evento esperado

El equipo de la municipalidad se reunión y las voceras de la agrupación (ARMYS) en donde abordaron los planes logísticos debidos las fechas programadas del grupo musical en el estadio San Marcos.

La reunión sirvió para que las autoridades comunales expongan su trabajo ante la inminente llegada de público, contando también con la gerente de desarrollo económico, Lesdi Sharlotte Meneses.

"Son cientos de miles de personas los que vendrán a Lima para este evento. Podemos exponer lo que estamos haciendo como municipalidad. Estamos en una convocatoria que nos hizo el Ministerio público". mencionó el alcalde de Lima.

En representación de las asistentes, una de las jóvenes subrayó la importancia de cuidar el ambiente y la comodidad de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Además, instaron a velar por el bienestar de los artistas pidiendo una logística prioritaria.

"Lo principal es la experiencia del usuario, pero también queremos que ellos puedan pasar su estadía muy bien en Lima", mencionó una fanática de la agrupación surcoreana.

Gestión de transporte y rutas de evacuación

Respecto al desplazamiento, las voceras alertaron sobre la habitual falta de unidades vehiculares durante la madrugada. Ante ello, la municipalidad anunció el respaldo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para asegurar rutas y transporte garantizado al término del espectáculo musical.

"Ya se ha coordinado con el presidente de ATU David Hernández para que la movilidad esté garantizada y haya transporte para las personas. Esto es algo que va a ser beneficioso", mencionó la autoridad.

Sobre el esquema del recinto, el gerente Mario Casaretto confirmó que los ingresos al campo comenzarán a las 4.00 p. m. por sectores designados. Asimismo, se establecieron vías específicas en las avenidas Venezuela, Colonial, Universitaria y Amezaga para agilizar la salida del masivo público.

"Queremos que por intermedio de ustedes comuniquen que las salidas de las tribunas serán primero. Tenemos que estar atentos", mencionó la autoridad limeña Mario Casaretto.

Finalmente, se especificó que la Puerta 1 recibirá al paquete VIP y la Puerta 5 albergará a las tribunas oriente, norte y sur. Las autoridades exigieron respetar la programación establecida en los ingresos para salvaguardar la integridad de los miles de fanáticos de BTS.

Puertas de Ingreso

Puerta 1: Avenida Venezuela. Ingreso de paquete VIP (Soundcheck y campo A)

Avenida Venezuela. Ingreso de paquete VIP (Soundcheck y campo A) Puerta 5: Avenida Amezaga. Ingreso de tribuna oriente, norte y sur.

Avenida Amezaga. Ingreso de tribuna oriente, norte y sur. Puerta 6: Avenida Amezaga puerta pequeña. Ingreso de occidente.

Avenida Amezaga puerta pequeña. Ingreso de occidente. Puerta 3: Avenida Universitaria. Ingreso de Campo C.

Avenida Universitaria. Ingreso de Campo C. Puerta 8: Avenida Colonial. Ingreso de Campo B.

Puertas de Salida