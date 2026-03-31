Bosque BTS en Cusco: Army Perú impulsó la plantación de 2 mil árboles nativos en Machu Picchu

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

No cabe duda de que la agrupación coreana BTS viene teniendo gran repercusión en sus fanáticas peruanas debido a sus próximos conciertos que realizarán en el país en el estadio San Marcos en octubre. Ahora, el fandom nacional se ha sumado a una campaña ambiental de reforestación con la creación del Bosque BTS en el Santuario Histórico de Machu Picchu.

Bosque BTS en Machu Picchu: Army Perú impulsa plantación de árboles

Más allá de ser unas estrellas musicales a nivel mundial convirtiéndose en un fenómeno, el grupo de K-pop BTS cuenta con un compromiso social y ambiental que es bien reconocido por sus fans y en el Perú, ello no pasa desapercibido por lo que sus fanáticos nacionales, conocidos como Army Perú lideró una campaña llamada "1 Millón de Árboles".

Esta iniciativa se desarrolló en el Santuario Histórico de Machu Picchu, donde se sembraron 2 mil árboles nativos. Cabe señalar que esta actividad se enmarca en la próxima visita de la banda oriunda de Corea del Sur a nuestro país con dos conciertos programados para el 9 y 10 de octubre. Con ello se busca dejar un legado ecológico significativo.

Hay que mencionar que, la citada campaña se encuentra liderada por el Ministerio del Ambiente que busca que zonas afectadas por incendios forestales y degradación ambiental se conviertan en las principales beneficiadas. Este esfuerzo cuenta con el apoyo de ciudadanos, empresas privadas, organizaciones y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Con respecto a los árboles que se plantaron, se encuentran especies nativas entre las que destacan el aliso, queñua, chachacomo, tara y sauco. Estas son muy relevantes debido a que son parte vital de la recuperación del ecosistema porque ayudan en la capacitación de agua y estabilización de suelos.

Fanáticas de BTS pueden ayudar virtualmente y recibirán reconocimiento del MINAM

Un dato que vale resaltar es que las army que quieran sumarse a esta campaña podrán realizarlo de manera virtual y recibirán un reconocimiento por parte del Ministerio del Ambiente.

En este evento, participó Dayana Córdoba, repesentante del grupo coreano en Perú, así como otras autoridades del Estado, como la titular de la cartera del Ambiente, Nelly Paredes, quien subrayó que la campaña busca educar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

En medio de la emoción por la visita de la agrupación de K-pop BTS a nuestro país, el fandom peruano, Army Perú impulsó la plantación de 2 mil árboles con la creación del Bosque BTS en Machu Picchu.