¿Grupo 5 y BTS en un mismo escenario? La inesperada publicación de Christian Yaipén que encendió las redes

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un inesperado "crossover" ha encendido las redes sociales y mantiene en vilo a dos de los fandoms más grandes del país. Christian Yaipén, líder del Grupo 5, sorprendió a sus seguidores al realizar una coreografía con pasos característicos de BTS, desatando una auténtica fiebre digital.

La publicación que encendió las redes

El artista, Christian Yaipén, sorprendió a sus seguidores al mostrar su fanatismo por BTS con un video en redes sociales en el que impacta con la coreografía de "SWIM", tema del álbum "ARIRANG".

Tras la difusión del video, miles de fanáticos del K-Pop y la cumbia llenaron los comentarios del vocalista de Grupo 5, solicitando que la orquesta monsefuana sea la encargada de abrir el próximo concierto de la banda surcoreana en el Estadio San Marcos.

"¿Su nuevo álbum dura como 10 horas o soy yo que no puedo dejar de escucharlo? Jamás pensé que estos pasos me iban a salir... ¿Sí paso la prueba o todavía me falta?", escribió el cantante, despertando entusiasmo entre el fandom ARMY.

Fans de BTS piden que Grupo 5 sea telonero del concierto del grupo k-pop

No es la primera vez que Christian Yaipén demuestra su admiración por el fenómeno del K-pop. El líder del Grupo 5 ha reafirmado en diversas ocasiones su predilección por BTS. Además, el cantante reafirmó su fanatismo con otro mensaje dirigido a los seguidores del grupo coreano.

"Hey, Armys, ¿cómo están? Yo también soy uno de ustedes. Me encanta BTS. Este nuevo álbum lo he disfrutado muchísimo. Me encanta 'SWIM', me encanta 'Normal', 'Body to Body' y 'Hooligan'. Quiero saber si les gustaría escuchar alguna de estas canciones en versión cumbia", expresó.

Lo que inició como un simple video de baile escaló rápidamente a una petición formal en las redes sociales. Decenas de usuarios y miembros del ARMY peruano inundaron las secciones de comentarios del vocalista de Grupo 5 con una propuesta que, aunque ambiciosa, ha ganado un respaldo masivo: que el Grupo 5 sea el encargado de abrir los históricos conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.

La idea ha cobrado tanta fuerza que incluso se han viralizado etiquetas exigiendo la participación de la orquesta monsefuana como telonera oficial. Lejos de quedar en una simple anécdota, el entusiasmo de los seguidores ha abierto la puerta a teorías sobre una posible colaboración musical, uniendo el ritmo tropical de la cumbia con el pop global de Corea del Sur en el próximo concierto.