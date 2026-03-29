RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
¡Los fans lo piden!

¿Grupo 5 y BTS en un mismo escenario? La inesperada publicación de Christian Yaipén que encendió las redes

Christian Yaipén sorprendió a sus seguidores al mostrar su fanatismo por BTS con un video en redes sociales en el que impacta con la coreografía de "SWIM", tema del álbum "ARIRANG".

¿Grupo 5 y BTS en el mismo escenario?
¿Grupo 5 y BTS en el mismo escenario? Composición Exitosa

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Un inesperado "crossover" ha encendido las redes sociales y mantiene en vilo a dos de los fandoms más grandes del país. Christian Yaipén, líder del Grupo 5, sorprendió a sus seguidores al realizar una coreografía con pasos característicos de BTS, desatando una auténtica fiebre digital. 

La publicación que encendió las redes

El artista, Christian Yaipén, sorprendió a sus seguidores al mostrar su fanatismo por BTS con un video en redes sociales en el que impacta con la coreografía de "SWIM", tema del álbum "ARIRANG". 

Tras la difusión del video, miles de fanáticos del K-Pop y la cumbia llenaron los comentarios del vocalista de Grupo 5, solicitando que la orquesta monsefuana sea la encargada de abrir el próximo concierto de la banda surcoreana en el Estadio San Marcos.

"¿Su nuevo álbum dura como 10 horas o soy yo que no puedo dejar de escucharlo? Jamás pensé que estos pasos me iban a salir... ¿Sí paso la prueba o todavía me falta?", escribió el cantante, despertando entusiasmo entre el fandom ARMY.

@grupo5christian ¡BTS VIENE A PERÚ! 🇵🇪❤️ ¿Su nuevo álbum dura como 10 horas o soy yo que no puedo dejar de escucharlo? 🫣😂 Jamás pensé que estos pasos me iban a salir... ¿Sí paso la prueba o todavía me falta? 🕺🔥😅 @BTS @hobipower @mnijungkook #bts #swim #arirang ♬ original sound - Christian - Grupo 5

Yiddá Eslava, Mónica Torres y Mariella Zanetti se quiebran en La Granja VIP tras enterarse del fallecimiento de Manolo Rojas
Lee también

Yiddá Eslava, Mónica Torres y Mariella Zanetti se quiebran en La Granja VIP tras enterarse del fallecimiento de Manolo Rojas

Fans de BTS piden que Grupo 5 sea telonero del concierto del grupo k-pop

No es la primera vez que Christian Yaipén demuestra su admiración por el fenómeno del K-pop. El líder del Grupo 5 ha reafirmado en diversas ocasiones su predilección por BTS. Además, el cantante reafirmó su fanatismo con otro mensaje dirigido a los seguidores del grupo coreano. 

"Hey, Armys, ¿cómo están? Yo también soy uno de ustedes. Me encanta BTS. Este nuevo álbum lo he disfrutado muchísimo. Me encanta 'SWIM', me encanta 'Normal', 'Body to Body' y 'Hooligan'. Quiero saber si les gustaría escuchar alguna de estas canciones en versión cumbia", expresó.

@grupo5christian Replying to @Mileni Chavez ♬ Hooligan - BTS

Manolo Rojas y la vez que el "Zambo" Cavero se molestó por imitarlo: "Te voy a mandar una serenata silenciosa"
Lee también

Manolo Rojas y la vez que el "Zambo" Cavero se molestó por imitarlo: "Te voy a mandar una serenata silenciosa"

Lo que inició como un simple video de baile escaló rápidamente a una petición formal en las redes sociales. Decenas de usuarios y miembros del ARMY peruano inundaron las secciones de comentarios del vocalista de Grupo 5 con una propuesta que, aunque ambiciosa, ha ganado un respaldo masivo: que el Grupo 5 sea el encargado de abrir los históricos conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. 

La idea ha cobrado tanta fuerza que incluso se han viralizado etiquetas exigiendo la participación de la orquesta monsefuana como telonera oficial. Lejos de quedar en una simple anécdota, el entusiasmo de los seguidores ha abierto la puerta a teorías sobre una posible colaboración musical, uniendo el ritmo tropical de la cumbia con el pop global de Corea del Sur en el próximo concierto.

Christian Cueva DESMIENTE a Pamela López y la responsabilizó sobre deuda de S/60.000 en colegio de sus hijos
Lee también

Christian Cueva DESMIENTE a Pamela López y la responsabilizó sobre deuda de S/60.000 en colegio de sus hijos

Temas relacionados BTS Estadio San Marcos Fans grupo 5 Redes Sociales teloneros

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA