¿Buscas auto barato? SAT rematará más de 100 autos desde los S/119: Descubre AQUÍ cómo participar

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Estás buscando adquirir un auto a un precio accesible? Ten en cuenta el remate de vehículos que realizará el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con precios bases que van desde los S/119. Conoce en esta nota todos los detalles de la subasta que incluirá desde camionetas SUV, sedanes y station wagon hasta motocicletas, trimotos y vehículos utilitarios.

¿Cuándo será el remate de vehículos en SAT?

El SAT anunció un nuevo remate público de 143 vehículos que se realizará este mes con precios base desde los S/119. Según reveló la entidad, la subasta se realizará en el estado en que se encuentren los autos, en la condición en que han sido intervenidos e internados en los depósitos, por lo cual, no se aceptarán reclamos de ninguna naturaleza ni por las autopartes que contiene.

Asimismo, detallan que los vehículos pertenecen a propietarios con deudas tributarias impagas, y la medida se adopta luego de haber agotado todos los procedimientos legales correspondientes, incluidas las notificaciones a los deudores. Es así como establecen que la fecha del remate será el viernes, 17 de octubre, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:20 p. m. en la avenida Maquinarias 2949, Cercado de Lima, y el ingreso será gratuito.

Requisitos para participar del remate

Para participar, los interesados deberán presentar su DNI vigente, carné de extranjería (en físico) u otro que acredite su identificación. Además, deberán contar como mínimo con el 30% del precio final a ofertar, antes de darse inicio al remate que estará a cargo del martillero público Edwin Fernando Reynoso Edén (Reg. N.º 111).

También se especifica que quienes formen parte de la diligencia, deberán asumir el 6% de honorarios del martillero sobre el monto adjudicado, más IGV. Una vez concluido el remate, se aplicará el artículo 739° del Código Procesal Civil, lo que implica que se emitirá una orden que levanta los gravámenes que pesen sobre el bien, salvo medidas cautelares judiciales.

El SAT aconseja revisar previamente los gravámenes o cargas en plataformas como Sunarp y Publicidad Registral en Línea, ya que el comprador será responsable de gestionar el levantamiento de requisitorias o anotaciones judiciales.

Lista de vehículos de la subasta del SAT

La lista detallada de los autos, junto con sus precios base, se encuentra disponible en la página web oficial del SAT que puedes acceder a través de este LINK. Los vehículos estarán disponibles para exhibición los días 13, 14 y 15 de octubre, de 9 a. m. a 1 p. m. y de 2 a 4 p. m., en los depósitos de la institución, cuyos puntos se pueden consultar en su portal.

Algunos de los vehículos a subastar son los siguientes:

Lote 147: Sedán BMW 520 I, año 2015, con un precio base de S/ 2.705,83 (Depósito de Villa).

Lote 148: SUV Soueast DX3, año 2023, con un precio base de S/ 1.802,03 (Depósito de Villa).

Lote 3: Motocicleta Nexus 200DK, año 2021, con base de S/ 250,99 (Depósito de Argentina).

Lote 97: Trimoto pasajeros, año 2011, con base de S/ 119,92 (Depósito de Comas).

El SAT reiteró que estos remates son públicos y transparentes, y que cualquier ciudadano puede participar cumpliendo los requisitos establecidos para adquirir alguno de los más de 100 vehículos que tendrán precios accesibles este 17 de octubre.