Paro nacional del 15 de octubre: Gremios de transporte informan que se brindará el servicio con normalidad

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Gremios de transporte público negaron que paralizarán sus servicios durante la convocatoria a movilizaciones del miércoles 15 de octubre, por lo que el tránsito se da con normalidad.

No acatarán paro

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Cámara de Transporte Urbano, Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao, Conecsa Consorcio Empresarial del Callao S. A., Asociación Metropolitana de Empresas de Lima y Callao, Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, ASESTRACA y UGTRANM Perú informaron que presentarán con normalidad sus servicios.

"Las empresas agremiadas que suscriben el presente comunicado han acordado por unanimidad prestar servicios normalmente el día 15 de octubre. En atención a ello, solicitamos que las autoridades, frente a las movilizaciones convocadas, brinden garantías para evitar daños a las unidades de transporte, al personal que opera el servicio y a los usuarios", indicaron.

En la comunicación pública, manifiestan su respeto al derecho a la protesta pacífica, garantizada por la Constitución Política e hicieron un llamado a los organizadores de estas manifestaciones para que garanticen el derecho de la ciudadanía para que desarrollen sus labores con normalidad. En ese sentido, rechazaron el uso de la violencia, la imposición y el daño al patrimonio público y privado.

Respecto a su decisión, expusieron que la misma fue tomada tras sostener reuniones con el presidente José Jerí, quien les manifestó su compromiso de enfrentar la criminalidad, especialmente la ola de extorsiones y sicariato, un problema que los aqueja desde hace más de un años.

"Instamos al Poder Ejecutivo que asuma un real liderazgo, adopte medidas concretas y muestre resultados a la brevedad. Desde el primer paro convocado en septiembre del 2024, enarbolamos como única bandera, el derecho a la vida, por ello, marcamos distancia con los aprovechando estos momentos difíciles que vive el país, tratan de introducir reivindicaciones de carácter social", exhortaron.

Finalmente, expresaron su confianza y esperanza en que las autoridades del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República cumplan con los compromisos asumidas en las actas con relación a la lucha frontal y decidida contra la criminalidad.

PNP garantiza transito normal

En diálogo con Exitosa, el jefe de la Región Policial Lima, el General de la PNP Enrique Felipe Monroy, detalló que el sector de transportistas negó que acatarán el paro con la condición de que se brinden las garantías, por ello están ejecutando el Operativo Amanecer Seguro.

Respecto al despliegue policial para las manifestaciones y movilizaciones hacia el Centro de Lima que se esperan en horas de la tarde, Felipe Monroy detalló que su plan es garantizar la protesta de la población.

En ese sentido, los gremios de transportistas anunciaron que no acatarán el paro de este miércoles 13 de octubre y pidieron garantías para brindar sus servicios.

