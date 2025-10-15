Línea 2 del Metro de Lima: ATU anuncia reapertura de un nuevo tramo de la avenida Nicolás Ayllón

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 2 del Metro de Lima, el primer sistema de transporte público subterráneo del Perú, continúa avanzando con la construcción de todas sus estaciones de la ruta que unirá Lima Este con el primer puerto.

De acuerdo a lo estimado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta red de trenes permitirá a millones de ciudadanos viajar desde el distrito de Ate hasta el Callao en solo 45 minutos. Actualmente, este recorrido toma entre 2 a 3 horas por lo que su funcionamiento será de gran beneficio para la ciudad.

Reabren nuevo tramo de la avenida Nicolás Ayllón

Sin embargo, han pasado más de una década desde el inicio de su construcción la cual generó el cierre de una serie de importantes avenidas a lo largo de su ruta ocasionando más de una molestia.

Por suerte, estas calles vienen siendo reabiertas por ciertos tramos como lo que se dio en la avenida Nicolás Ayllón. La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, a través de un comunicado, informó sobre la reapertura del tránsito vehicular en 4 carriles, 2 por sentido, entre la avenida 28 de Julio y la calle Tristán.

El restablecimiento del flujo contó con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú los cuales colaboraron para brindar la información necesaria a los conductores que transitan por este lugar.

"Hoy se levantó el cerramiento de la Estación Nicolás Ayllón (E-17) en la avenida Nicolás Ayllón, en el tramo comprendido entre la Av. 28 de Julio y la Calle Flora, en los distritos de El Agustino y La Victoria, liberándose completamente la vía para la circulación del transporte privado, público y de carga, a lo largo de 4 carriles en ambos sentidos de la mencionada avenida. ¡Seguimos avanzando en la construcción del primer metro subterráneo del país!", indicó la Línea 2 del Metro de Lima.

🚧 ¡Buenas noticias para Lima!



✅La ATU anuncia la reapertura de un nuevo tramo de la av. Nicolás Ayllón, entre 28 de Julio y la calle Tristán, mejorando la conectividad entre La Victoria, El Agustino y San Luis.



¿Cuál es el avance de la Línea 2 del Metro de Lima?

De momento, de los 35 km que comprenden la Línea 2 del Metro y el ramal de la Línea 4, se avanzó con la construcción de más de 27 km de túnel por lo que solo faltaría 7,4 km para completar esta etapa clave de la obra subterránea.

De esta manera, ATU anunció la reapertura de un nuevo tramo de la avenida Nicolás Ayllón entre la avenida 28 de julio y la calle Tristán como parte de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.