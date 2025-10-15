Vicente Tiburcio sobre Vladimir Cerrón: "Acá no hay protección a nadie, la policía tiene que cumplir esa misión"

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El recién juramentado ministro del Interior, Vicente Tiburcio, fue consultado sobre la captura del prófugo Vladimir Cerrón y aseguró que no se protege a nadie, por lo que se conformará y fortalecerán los equipos de la Policía Nacional para dar respuesta.

PNP buscará capturar a Vladimir Cerrón

El titular del Interior, explicó que se viene fortaleciendo y conformando los equipos de la PNP para lograr la captura de los prófugos de alto valor. En ese sentido, negó alguna protección e indicó que la PNP deberá cumplir la misión.

"Definitivamente todas aquellas personas de alto valor, que están prófugos, ya se ha dispuesto la conformación y fortalecimiento de los equipos. Tenemos que dar respuesta, porque definitivamente, siempre la policía va a ser la culpable y eso no puede pasar. Acá no hay protección a nadie, la policía tiene que cumplir esa misión", detalló.

Para ello, se ha dispuesto la selección de los mejores cuadros de la PNP en campos de investigación e inteligencia y Tiburcio aseguró que dichos efectivos serán sometidos al polígrafo en el marco de la lucha con la inseguridad.

"Esos policías van a ser poligrafiados y se les va a dar esa asignación y vamos a hacer una selección de los objetivos. Ustedes sabrán que esta criminalidad, estos extorsionadores y sicariato que tenemos en el Perú, definitivamente tienen una caracterización distinta y tenemos que darle un tratamiento distinto a cada objetivo de valor. Entonces vamos a hacer una competencia sana en la policía", anunció.

Comandante Gral. se refirió a fracaso en captura de Cerrón

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, negó algún tipo de intervención política en el fracaso para la captura del prófugo Vladimir Cerrón. En entrevista en Canal N, el líder de la Policía Nacional recordó que él mismo realizó intervenciones para la captura de la cabeza de Perú Libre, en las que hallaron rastros de este.

Asimismo, consideró que el nuevo ministro del Interior tendrá como principal objetivo lograr la captura de Vladimir Cerrón, así como todos los prófugos de la justicia.

Por otro lado, indicó que en la marcha de este 15 de octubre buscarán proteger y garantizar los derechos a la libre protesta de la ciudadanía que se sume a las movilizaciones. Sin embargo, detalló que también tendrán que tomar medidas de seguridad por darse en el Centro de Lima.

En este contexto el ministro del Interior, el recién juramentado Vicente Tiburcio, aseguró que la PNP dará todos los esfuerzos para dar con la captura de los prófugos de la justicia y en la lucha contra la criminalidad.