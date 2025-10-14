Retiro AFP de hasta S/21,400: Revisa AQUÍ cuáles son los TRES requisitos indispensables para que puedas cobrar tu dinero

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de aportantes ya podrán acceder a su dinero. Pues bien, desde el 21 de octubre se solicitará el retiro de la AFP 2025, pero debes tener en cuenta que ese trámite solo podrás realizarlo si cumples con la serie de requisitos detallados por cada administradora de fondos de pensiones.

21 de octubre será la solicitud del retiro AFP

Como se recuerda, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), según lo determinado bajo la Ley N.º 32445, estableció que a partir del martes 21 de octubre los afiliados podrán realizar su solicitud para terminar cobrando hasta el monto correspondiente a las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/21,400 soles.

Tras esa noticia, la Asociación de AFP reveló el cronograma oficial para el octavo retiro "extraordinario y facultativo" de los fondos, que al igual como en anteriores procedimientos operativos, será dependiendo del último dígito del DNI, para garantizar mayor fluidez en el proceso y evitar contratiempos. Recuerda que el trámite es personal y 100% digital.

Asimismo, se dio a conocer que el desembolso de tu dinero se dará en cuatro armadas de 1 UIT. El primer pago se hará 30 días después de presentada la solicitud, y los pagos siguientes se realizarán cada 30 días hasta completar el monto total.

Tres requisitos para pedir tu dinero

Con relación a cuáles son los requisitos que se solicitarían para completar proceso de desembolso, las AFP dieron a conocer más detalles en sus respectivos portales web, coincidiendo en que habría al menos tres datos que debes tener sí o sí para no tener contratiempos al momento de querer pedir tu dinero. Toma lápiz y papel o cualquier otro medio para no olvidarte de cuáles son:

El número de DNI . Pero también se le pedirían otros datos personales, por lo que tener el documento a la mano es recomendable.

. Pero también se le pedirían otros datos personales, por lo que tener el documento a la mano es recomendable. La clave web activa : Las empresas administradoras como Integra, Prima, Profuturo y Habitat recomiendan actualizar este dato para no demorar buscándolo poco antes del retiro.

: Las empresas administradoras como recomiendan actualizar este dato para no demorar buscándolo poco antes del retiro. Número de cuenta bancaria: Debes considerar que sea una cuenta a tu nombre y no mancomunada. Asimismo, recuerda que la entidad bancaria o financiera deben ser las que se encuentran autorizadas para recibir el dinero. Si no se cuenta con una, se deberá crear.

¿Cuáles son los bancos y las cajas autorizadas?

Cabe resaltar que Profuturo precisó que, en el caso del Banco de la Nación, atenderá únicamente a los afiliados cuyo registro domiciliario coincida con una zona donde esta institución sea la única oferta bancaria. Esta es la lista de entidades bancarias autorizadas:

Scotiabank.

BBVA.

BCP.

Interbank.

Banbif.

Banco Falabella.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el número de cuenta a registrar para el desembolso debe ser el que utiliza tu entidad financiera, más no el interbancario (CCI).

En resumen, antes de solicitar el retiro de hasta S/21,400 de tu AFP, entérate de los requisitos indispensables que debes cumplir para acceder al dinero de manera legal y sin contratiempos.