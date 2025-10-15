Paro nacional del 15 de octubre: ATU asegura que el transporte público operará con normalidad

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de la nueva movilización ciudadana convocada para hoy, miércoles 15 de octubre, desde la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) precisaron que los servicios de transporte que administra operarán con total normalidad.

Desde la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguran al traslado "seguro, rápido y oportuno" de los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y AeroDirecto, en favor de sus miles de usuarios.

Horarios:

El servicio del Metropolitano atenderá en su horario habitual de 5:00 a. m. a 11 p. m., en la ruta troncal, y hasta la medianoche en sus servicios alimentadores. Asimismo, las estaciones y terminales cerrarán sus puertas a las 11 p. m.

Por su parte, los corredores complementarios Azul, Morado y Rojo operarán en el mismo horario (5:00 a. m. a 11:00 p.m.) con sus servicios habituales.

Con referente al servicio de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, funcionará en el horario de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. y sobre la Línea 2, su trasladará a sus usuarios en el rango de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Por su parte, el servicio del Aerodirecto continuará con su recorrido ininterrumpido las 24 horas del día, en sus rutas Norte, Terminal Norte, Sur, Centro, Ventanilla y Quilca.

📣 ¡ATENCIÓN, USUARIOS!

Este 15 de octubre, los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y AeroDirecto operarán con normalidad. pic.twitter.com/hMK0S7O5so — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 15, 2025

Presidente Jerí se dirige a los manifestantes

Tras tomar juramento a su primer Gabinete Ministerial, el presidente José Jerí Oré se dirigió a los manifestantes que llegaron hacia la Plaza de Armas para ratificarles que su gobierno luchará frontalmente contra la inseguridad; además, de que "no se pierda el optimismo".

"Nuestro país necesita estabilidad, necesita tranquilidad. Hemos pasado momentos complicados hace un par de días y nuestro país el día de hoy merece vivir pensando que el mañana así como el presente puede ser mejor. No perdamos el optimismo", manifestó el mandatario.

Asimismo, aseveró que respeta el derecho a la protesta y que desde el Poder Ejecutivo que lidera trabajarán las demandas de la ciudadanía de manera permanente. "Este gobierno con decisión con voluntad y decisión va a combatir a inseguridad ciudadana y además vamos a contribuir a la estabilidad, yo respeto el derecho a la protesta de sectores que se han visto olvidados y a ellos los invito a seguir o a dialogar porque la premisa de esta gestión es el diálogo", puntualizó.

Como parte de la nueva jornada prevista para hoy, desde las entidades del Estado (en este caso transporte) aseguran que trabajarán con normalidad para no afectar a los ciudadanos que se trasladan a sus centros de labores, hogares y demás puntos de llegada.