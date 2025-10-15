Paro nacional del 15 de octubre: Unión de Gremios de Transporte Multimodal anuncia nuevas reuniones con el Ejecutivo

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde su designación como presidente de la República tras la vacancia del Congreso a Dina Boluarte, José Jerí comenzó a sostener una serie de reuniones con diferentes gremios el país para encontrar soluciones frente a la ola de inseguridad que se vive por estos meses.

Uno de los sectores que más ha sido golpeado por el crecimiento de sicariato y la extorsión fue el de transportes. Precisamente, el jefe de Estado también tuvo un encuentro con los principales directivos de este colectivo para prometer una serie de acciones y frenar los ataques contra los conductores.

Unión de Gremios de Transporte Multimodal anuncia nuevas reuniones con el Ejecutivo

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó con el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), Geovanni Diez, para conocer detalles de los acuerdos alcanzados en este primer encuentro con José Jerí.

El dirigente señaló que ha visto predisposición por parte del presidente de la República y de la Policía Nacional del Perú para combatir frontalmente con este flagelo. Incluso, indicó que en los próximos días volverá a reunirse con el Ejecutivo para continuar con las coordinaciones de rigor.

De acuerdo a sus declaraciones, una de sus exigencias principales es que se brinde seguridad no solo en la capital y el Callao, sino también en todo el territorio nacional para salvaguardar la integridad de los transportistas.

"Para esta semana tenemos tres reuniones: por un lado sobre el tema de seguridad, transporte y sobre la descentralización. Nosotros estamos pidiendo la seguridad descentralizada para que no sea solo en Lima y Callao, sino para las 25 regiones del Perú y por eso tenemos una serie de reuniones", indicó.

La desunión del gremio de transportistas

En otro momento de la entrevista, Díez dejó en claro que el gremio de transportistas se ha desunido demasiado lo cual queda en evidencia en cada una de estas reuniones. Según expresó, cada gremio va con su pliego de reclamos a resolver y no ven el tema general que hay que resolver.

"No tenía conocimiento de como se maneja, el problema es que está recibiendo gremios por separado y cuando pasa eso, cada gremio va con un problemita o con un tema interés gremial, pero no está viendo el macro y eso le hemos presentado", añadió.

De esta manera, el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), Geovanni Diez, anunció que sostendrá una reunión con José Jerí para abordar el tema de seguridad en el sector transporte.