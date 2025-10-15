¿Subió o bajó el dólar HOY en Perú? Conoce el tipo de cambio para el miércoles, 15 de octubre

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿El dólar abre la jornada con alza o baja frente al sol peruano? Conoce en esta nota cuál es el comportamiento de la moneda estadounidense en nuestro país este miércoles, 15 de octubre, así como el tipo de cambio para la compra y venta.

¿Cuánto está el dólar hoy en Perú?

Los especialistas recomiendan a los ciudadanos y empresas mantenerse atentos a las actualizaciones diarias. El seguimiento constante del tipo de cambio permite anticipar decisiones económicas, proteger tus ahorros y planificar gastos en un contexto de variaciones internacionales.

En ese sentido, el dólar es un indicador clave del pulso económico, nacional e internacional. Por ello, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), mantiene actualizado los valores de cotización de esta divisa en nuestro país y te lo revelamos a continuación:

MIÉRCOLES, 15 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.421 S/ 3.428

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve baja, en comparación al día de ayer, 14 de octubre, donde la compra era de S/ 3.423 y la venta de 3.439.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

El precio del dólar en el país cerró el 14 de octubre de 2025 en 3,4260, (con una apertura de 3,4315), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4232, con un máximo de 3,4310 y un mínimo de 3,4180, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El precio del billete verde también se vio impactado por factores internos, como la mayor oferta de divisas por parte de exportadores y el contexto político nacional, ya que como se recuerda, no solo tenemos nuevo presidente, que es José Jerí, sino también un gabinete liderado por Ernesto Álvarez.

En los mercados paralelos, el tipo de cambio es de S/3,410 para la compra y S/3,440 para la venta.

¿Por qué varía el tipo de cambio?

Recuerda que el tipo de cambio en Perú varía todos los días porque depende del equilibrio entre cuántos dólares entran (por exportaciones, inversión o remesas) y cuántos salen (por importaciones, pagos o ahorro en el exterior), además de las condiciones del mercado internacional. También están los siguientes factores:

La ley de oferta y demanda.

Factores políticos y económicos.

La intervención del BCRP.

Inestabilidad o cambios de gobierno.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Factores internacionales como tasas de interés en EE. UU. (FED).

En resumen, seguir de cerca la evolución del tipo de cambio del dólar en los próximos días te permitirá anticipar posibles ajustes en el mercado peruano. Por ello, te dimos a conocer cuál fue la cotización de esa divisa en la jornada de este miércoles, 15 de octubre.