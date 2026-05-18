Miss Grand International All Stars 2026: ¿Cómo votar por Suheyn Cipriani en el certamen?

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de su viaje, la modelo Suheyn Cipriani va avanzando en la competencia y se perfila como una de las favoritas en el certamen del Miss Grand International All Stars 2026, un concurso que reune a exreinas de belleza de todo el mundo para competir por la corona en una edición especial de la franquicia.

La llegada de Suheyn Cipriani a Tailandia no pasó desapercibida. La modelo peruana partió de Lima el pasado 14 de mayo y arribó a Asia el 16 de mayo, donde fue recibida entre aplausos y ovaciones por seguidores del certamen.

Proceso de votación en el certamen de belleza

El certamen en el que participa Suheyn Cipriani maneja un sistema de votación usando anteriormente en la edición regular. Con esta modalidad, dos candidatas pueden acceder al Top 18 y para llegar a ello, es el público quien decide.

Las dos categorías que destacan en este proceso son:

Premio World's Choice (Fast Track to Top 18): La candidata con más votos obtiene automáticamente un lugar entre las 18 finalistas.

La candidata con más votos obtiene automáticamente un lugar entre las 18 finalistas. Votación preliminar: Los resultados de los votos del público se combinan con las puntuaciones del jurado para elegir a 15 concursantes que también integrarán el Top 18.

¿Cuánto cuesta votar por la representante peruana?

La representante peruana Suheyn Cipriani continúa ganando apoyo en el Miss Grand International All Stars 2026, certamen que se realiza en Tailandia y donde la modelo busca traer una nueva corona para el Perú.

La organización del concurso habilitó un sistema de votación digital que permite al público respaldar a sus candidatas favoritas mediante votos pagados. El costo del voto estándar es de 35 baht tailandeses (THB), equivalente aproximadamente a un dólar estadounidense.

La votación preliminar estará disponible hasta las 6:00 p. m. del 30 de mayo, mientras que la votación final cerrará inmediatamente después del espectáculo inaugural de la gala decisiva del certamen.

¿Cómo votar por Suheyn Cipriani?

Para apoyar a la representante peruana, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de Miss Grand International y buscar el nombre de Suheyn Cipriani o seleccionar a Perú en la lista de candidatas participantes.

Antes de emitir el voto, es obligatorio registrarse en la plataforma. Una vez dentro del sistema, cada persona puede escoger la cantidad de votos que desea otorgar y realizar el pago con tarjeta de crédito o débito. La plataforma también permite visualizar en tiempo real el avance de las candidatas y el desarrollo de la competencia.