Un solo debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es insuficiente, advierte experto

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El anuncio del JNE de realizar un único debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo 31 de mayo ha generado opiniones encontradas. Para el experto en marketing político Miguel Antezana, esta decisión resulta insuficiente, pues no permitirá que los votantes indecisos tengan una visión completa de las propuestas de ambos candidatos.

En diálogo con Exitosa, Antezana recordó que ninguno de los dos postulantes superó el 20 % de los votos en la primera vuelta y que el ausentismo, junto con los votos nulos y blancos, fue considerable.

Convencer a los que no votaron por ellos

Según su lectura, el reto de ambos será convencer a un amplio sector de la población que no los respaldó inicialmente en la jornada del 12 de abril, resultando este debate esencial para poder captar a este sector amplísimo del electorado.

"Van a tener que demostrar mucha estrategia para ver cómo captar a estos votantes que no se decidieron por ninguna de estas opciones en la primera vuelta", resaltó.

El especialista subrayó que los candidatos deben enfocarse en persuadir a una mayoría que aún no se inclina por ninguno de ellos, algo que se vio reflejado en la fuerte fragmentación del voto para este año.

"Tienen que convencer, prácticamente, al 80 % de la población que no votó por ellos y que tienen que decidirse de alguna u otra manera en esta segunda vuelta", enfatizó.

Debate insuficiente

Respecto al debate presidencial, Antezana fue claro en señalar que un solo encuentro programado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no bastará para que los ciudadanos comparen propuestas y estilos.

"Yo creo que un solo debate presidencial va a quedar corto. En las elecciones pasadas se hizo dos debates presidenciales y eso creo que es importante porque permite que la gente vea las opciones y los candidatos definan posiciones mucho más firmes".

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En entrevista para Exitosa, el experto en marketing político, Miguel Antezana, considera que un solo debate presidencial será insuficiente y no permitirá al electorado ver bien sus opciones. No obstante, cree que organizaciones privadas pueden... pic.twitter.com/1yu5Clzxol — Exitosa Noticias (@exitosape) May 19, 2026

Iniciativas privadas

Sin embargo, el experto también abrió la puerta a que instituciones privadas organicen un segundo debate. Para Antezana, la clave está en la voluntad política y en aprovechar espacios alternativos pese a solo quedar dos semanas de campaña.

"Esto no impide que organizaciones privadas, educativas y académicas promuevan un segundo debate presidencial, que sería lo ideal. Sé que son apenas dos semanas de campaña, pero cuando hay una necesidad de exponer las propuestas al público, claro que hay tiempo. (...) Si el JNE no tiene la capacidad, entonces debería aprovecharse algún colegio profesional o universidad y promover este debate", remarcó.

La reflexión de Miguel Antezana pone sobre la mesa un debate paralelo sobre si es suficiente un solo encuentro oficial para definir el rumbo de la segunda vuelta. Mientras el JNE ya fijó fecha y lugar, la posibilidad de un segundo debate organizado por privados podría convertirse en un factor decisivo para que los electores tengan más elementos de juicio.