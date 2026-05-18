Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral llama al respeto, tolerancia y transparencia para la segunda vuelta

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras conocerse la proclamación de los resultados de la primera vuelta electoral, los cuales depositaron a Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino en la segunda vuelta presidencial, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se dirigió a ambos candidatos para que fomenten un clima de paz en el marco del proceso electoral.

Vale mencionar que, la tarde de este lunes 18 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados del cómputo para la elección presidencial que empezó el pasado 12 de abril, a través de la Resolución N.º 1135-2026-JNE, publicada en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Exhortación del Tribunal

A través de su pronunciamiento N.º 8, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se dirigió a los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno, a que lleven sus campañas de segunda vuelta de forma responsable, principalmente en favor de la ciudadanía.

"A ambos candidatos presidenciales, como líderes de los partidos políticos en contienda, a requerir públicamente a sus partidarios, simpatizantes y/o adherentes, que toda actividad de campaña que realicen verse dentro de los márgenes del respeto, tolerancia y transparencia, tal como se comprometieron sus partidos políticos al suscribir el Decálogo del Pacto Ético Electoral", señala el pronunciamiento.

Del mismo modo, también hicieron un llamado a la población, a informarse sobre los planes de gobierno de los dos candidatos, ingresando al portal voto informado que tiene el JNE, mediante el siguiente enlace.

Pronunciamiento del Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral por un proceso electoral participativo, respetuoso y ético. pic.twitter.com/ZsY3cF10sL — JNE Perú (@JNE_Peru) May 18, 2026

Fechas confirmadas para los debates

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, anunció esta tarde, que el debate presidencial entre Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino será el día domingo 31 de mayo, en el Centro de Convenciones Lima.

En esa misma línea, el titular del órgano electoral confirmó también que, el debate técnico de ambos candidatos presidenciales se llevará a cabo el domingo 24 de mayo, en su sede del Jr. Nazca, Jesús María.

"Las dos organizaciones políticas han mostrado un interés y además mucho desprendimiento para poder dialogar, compartir pareceres, finalmente, arribar a acuerdos concretos. En este caso, que va a haber dos debates en específico: el próximo domingo 24 de mayo y el 31 de mayo, un debate técnico y un debate presidencial", indicó.

Finalmente, indicó que siguen en curso las negociaciones con los dos partidos políticos para terminar finiquitar la metodología, moderadores y "otros detalles más" para el correcto desarrollo de ambas actividades, previa la decisiva jornada del domingo 7 de junio.