Búsqueda de rescatista continúa tras intentar salvar a perrito y ser arrastrado por caudal del río Rímac

La búsqueda del suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela continúo durante la tarde de este viernes 20 de febrero hasta que la Policía Nacional del Perú anunciará que las labores de rescate continúan. Ello, luego de que el bombero intentará rescatar a un perrito que estaba atrapado a la altura del puente Rayito El Sol, en Cercado de Lima.

Las labores de rescate realizadas continuarán durante este sábado 21 de febrero para encontrar al rescatista y bombero Patrick Ospina Orihuela, joven quien ingresó hacia el caudal del río Rímac para intentar salvar la vida de un perrito atrapado.

El hecho se reportó durante la mañana de este viernes 20 de febrero cuando agentes de rescate acudieron hacia el puente Rayito de Sol con el fin de descender hacia el río Rímac y realizar la labor de rescate del can atrapado en un islote en medio del fuerte caudal.

Así, el valeroso rescatista bajó con una cuerda por el puente en mención con casco y un chaleco salvavidas de color naranja, totalmente equipado para la labor de auxilio; sin embargo, la línea de vida no llegó a alcanzar al perrito.

La labor de rescate generó que el perrito huyera en dirección contraria al rescatista. Frente a esta complicación, se obversa que Ospina manipuló el implemento de seguridad para intentar seguir los pasos del animal.

El valeroso acto de humanidad ha sido acogido por la sociedad civil ante la espera que el rescatista pueda ser encontrado. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha informado que la búsqueda continuará que "no se ha confirmado el hallazgo de ningún cuerpo ni el fallecimiento del efectivo".

Comunicado del Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) emitió un comunicado en donde informa sobre el incidente ocurrido con el integrante Ospina.

En el escrito informan que los protocolos de búsqueda y rescate se activaron de inmediato para encontrar a Ospina Orihuela, miembro de la Policía Nacional del Perú y bombero voluntario de la Compañía de Bomberos Huachipa N.°236.

Para el rescate se han trasladado más de 10 unidades y 40 bomberos voluntarios, además del uso de drones para contribuir a las labores de rescate las cuales "continúan de manera ininterrumpida".

La búsqueda del héroe rescatista, Patrick Ospina Orihuela, continuará durante este sábado 21 de febrero luego de que aún no se encuentre rastro del suboficial que intentó rescatar a un perrito en el río Rímac.