Fenómeno El Niño Costero tiene un 80% de probabilidad de ser MODERADO durante este 2026

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el meteorólogo Jonathan Cárdenas sostuvo que, conforme a las advertencias del ENFEN, existe un 80 % de probabilidades de que el fenómeno El Niño Costero se registre de forma moderada durante este 2026. Dicha circunstancia propiciaría un invierno no tan frío.

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Cárdenas realizó una comparación en relación a años anteriores, debido a que ya se están presentando serias afectaciones en distintas regiones por la presencia de intensas lluvias que hasta ahora han generado desborde de ríos, caída de huaicos y más.

Lluvias intensas hasta el 23 de febrero

Al respecto, el especialista precisó que si bien en enero del presente año se presentaron pocas precipitaciones a nivel nacional, desde la semana pasada ha incrementado seriamente la presencia de lluvias intensas sobre todo en las cuencas y ríos que desembocan en el océano Pacífico. "Estas lluvias están siendo superiores a lo que uno esperaría en una condición normal en la costa", detalló.

Según Cárdenas, en los próximos días continuará la presencia de lluvias, se prevé que permanezcan hasta el 23 de febrero, luego de ello; disminuirían brevemente; sin embargo, en marzo y por lo menos la mitad de abril habrán precipitaciones en general.

"Hay una vinculación, aunque no estamos todavía inmersos en el El Niño propiamente dicho, pero ya tenemos efectos del calentamiento del mar, al margen de que al final en los próximos meses, ya estamos en un Niño débil o moderado, pero cuando se calienta el mar tenemos mayor contenido de humedad en la atmósfera y eso facilita o da pie a que tengamos precipitaciones anómalas y el mar ya se está calentando", dijo a nuestro medio.

Cabe mencionar que, el meteorólogo resaltó que las probabilidades se encuentran en que la condición de el fenómeno El Niño pase de 'débil' a 'moderado'. "Tenemos 80% de probabilidad de que ocurra", detalló citando al ENFEN. Asimismo, indicó que ante un alto nivel de calentamiento del mar, existe más posibilidad de que se generen lluvias más intensas.

"También hay un efecto térmico, un mar caliente, calienta el aire que está encima de ese mar y vamos a tener también temperaturas más altas, seguramente ya para el mes de marzo. Definitivamente, el pronóstico es que el final del verano más cálido que lo normal y seguramente el otoño también", enfatizó.

En conclusión, el ingeniero Jonathan Cárdenas explicó que existe una alta probabilidad en que la condición de el fenómeno El Niño, pase de 'débil' a 'moderado'.