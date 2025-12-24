Nelly Rossinelli lanza ADVERTENCIA sobre su receta de pavo a pocas horas de la Navidad: "No es mi culpa"

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A pocas horas de la Navidad, la figura televisiva Nelly Rossinelli se convirtió en una especie de guía culinaria para quienes buscan que su cena por Nochebuena tenga un resultado perfecto, sin embargo, lanzó una advertencia a sus seguidores respecto a su receta asegurando que si no saben cocinar ella no es la culpable.

Nelly Rossinelli lanza advertencia a sus seguidores

La reconocida exjurado del programa 'El gran chef famosos' a vísperas de la celebración de Navidad compartió son sus fanáticos una receta de salmuera para el pavo mediante sus redes sociales.

No obstante, lo que nació como un tip de cocina terminó ocasionando una ola de comentarios en los que muchos usuarios inclusive la compararon con Magaly Medina y la peculiar preparación que se viralizó hace unos atrás que terminó 'arruinando' la cena navideña de muchos.

Frente a esta situación, en un inicio la popular 'Reina de las loncheras' recalcó que "si tu pavo dice "marinado" o "aderezado" en el empaque, no debe pasar por salmuera. Ese pavo ya tiene suficiente sal, si lo sumerges en salmuera, te quedará salado", sostuvo en un video.

Nelly Rossinelli perdió la paciencia jsjsjsjajs tmr se pasan, hoy ella estuvo leyendo sus mensajes más que papá noel pic.twitter.com/STBnMfRJq7 — emilio (@Uncafecommie) December 24, 2025

Es así como a pocas horas de celebrar la Navidad, Nelly Rossinelli recurrió a sus redes sociales para lanzar una advertencia a sus seguidores sobre su receta de pavo para la cena de Nochebuena. "Ya que ustedes no sepan cocinar no es mi culpa", expresó en un live de su cuenta oficial de TikTok.