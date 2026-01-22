Caen "Los Injertos del Cono Norte" y otras 10 bandas criminales en operativo masivo en Lima

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un masivo operativo de control territorial ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en tres distritos de Lima Metropolitana resultó en la desarticulación de 11 bandas criminales, destacando el peligroso grupo "Los Injertos del Cono Norte", informó el Mininter.

PNP logra la captura de "Los Injertos del Cono Norte" y "Los Elegantes de Chicago"

En el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, los agentes policiales capturaron a dos integrantes esta organización criminal en la zona de La Pascana, en Comas.

También se incautaron tres cartuchos de dinamita con tres detonadores listos para ser utilizados en los constantes ataques de extorsión ocurridos en la capital y se les decomisó 50 ketes de pasta básica de cocaína.

Por su parte, en el distrito de Ate se concentró el punto central del despliegue policial, específicamente en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Prolongación Javier Prado Este, además de otras calles cercanas de alta concurrencia en el distrito.

Se dispuso el despliegue de más de 270 efectivos policiales, acompañados por 20 miembros de las FF.AA. y 40 agentes del Serenazgo de la Municipalidad de Ate, quienes realizaron controles de identidad y fiscalización de vehículos.

En otro punto de la capital, en el distrito de Surquillo, la PNP logró la captura de la banda criminal "Los Elegantes de Chicago": detuvieron a tres sujetos dedicados al tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. Además, lograron recuperar una pistola robada y una motocicleta.

Según información policial, la intervenciones en el distrito dejaron 65 personas detenidas, entre ellas 18 con requisitoria vigente. Además, se incautaron cinco armas de fuego, 19 celulares, 3241 envoltorios de droga (pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana).

Los efectivos también lograron recuperar tres vehículos reportados como robados.

Este operativo masivo de control territorial en la capital estuvo liderado por el jefe de la Región Policial de Lima, el general PNP Francisco Vargas Andonaire. Fue supervisado por el viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Haro; y el director ejecutivo del Proyecto Especial Corah, Sergio Monar, en representación del Ministerio del Interior.

Caso Nicolini: PNP captura a Vilma Zeña Santamaría tras orden judicial

Luego que el Mininter ofreciera 50 mil soles de recompensa, Vilma Zeña Santamaría ya se encuentra en manos de las autoridades para cumplir la condena que se le impuso por la muerte de dos jóvenes en la galería Nicolini en el año 2017.

Este hecho se dio a solo días que el Poder Judicial le dictara una condena de 32 años de prisión contra ella y Jonny Coico Sirlopu por la muerte de Luis Huamán Villalobos (19) y Jovi Herrera Alania (20) al interior de un container.