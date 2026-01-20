PNP captura a tres venezolanos que estarían implicados presuntamente en crimen a ciudadano colombiano

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a tres ciudadanos extranjeros quienes estarían presuntamente implicados en el asesinato de un hombre de nacionalidad colombiana. Las autoridades decomisaron armas de fuego, granadas y material usado para extorsiones.

Capturan a venezolanos presuntamente implicados en asesinato

Efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) logró la captura de tres venezolanos vinculados al crimen de un joven colombiano ocurrido en el distrito limeño de Chorrillos. Esta operación ejecutada en tiempo récord forma parte de las acciones de respuesta inmediata frente a actos delictivos asociados a la extorsión.

El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, quien destacó la rapidez y eficacia del trabajo policial, sostuvo que el operativo culminó con la intervención del trío de sujetos extranjeros en una vivienda del distrito de Surquillo.

De acuerdo al alto mando de la Policía, la detención de los oriundos de Venezuela se logró a través del seguimiento a partir de imágenes de cámaras, cruces de información telefónica y labores de vigilancia encubierta. Dichas acciones permitieron ubicar a los presuntos implicados y proceder con su detención sin que se produjeran incidentes adicionales.

Además, en esta acción policial se incautó un arsenal que evidencia el nivel de peligrosidad de este grupo delictivo. Entre lo decomisado se encuentran granadas de guerra, armas de fuego, celulares, chips, tarjetas de débito y directorios con información de posibles víctimas así como datos de cuentas bancarias en las que se recibía el dinero ilegal obtenido de las extorsiones.

Este es el caso en el que estarían implicados

El hecho de sangre, en el cual estarían implicados los detenidos, tuvo como víctima al ciudadano identificado como Andrés Camilo Soto Huérfano, de 26 años, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del último lunes en la avenida Los Avicultores. Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Barranco-Chorrillos fueron quienes notificaron que el occiso presentaba un impacto de bala.

En la escena del crimen, las autoridades policiales encontraron evidencias balísticas y biológicas. Además, identificaron cámaras de videovigilancia ubicadas en puntos estratégicos. Sus grabaciones fueron pieza clave para para reconstruir movimientos previos y posteriores al homicidio generándose una línea de tiempo fundamenta para el avance de la investigación.

Cabe indicar que, no se decarta que el móvil del asesinato esté vinculado con una disputa entre bandas dedicadas a la extorsión o con el cumplimiento de pagos mediante la modalidad 'gota a gota'.

