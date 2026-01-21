Caen 'Los Ecos del Norte': Banda criminal secuestro a trabajadora y exigió S/ 25 MIL para liberarla

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a los miembros de la banda criminal 'Los Ecos del Norte', que secuestró a la trabajadora de una empresa de inversiones y exigió a su empleador la suma de 25 mil soles para liberarla.

Desarticulan a 'Los Ecos del Norte'

Una rápida intervención policial dio con la captura de cinco miembros de la organización criminal 'Los Ecos del Norte', compuesta por tres peruanos y dos sujetos de nacionalidad venezolana. Estos últimos habrían ingresado ilegalmente al país.

Esta banda criminal planeó el secuestró de una trabajadora de una empresa de inversiones por la cual exigían el el cobro de S/25,000 al empleador de la mujer para que sea liberada.

El secuestro ocurrió alrededor de las 5:00 p.m. de este último martes 20 de enero y trasladada hacia un inmueble acondicionado usado como cautiverio para encerrar a sus víctimas.

Tras ser encerrada, los criminales iniciaron la negociación con el dueño de la empresa al que le exigían el excesivo monto para que no sea vulnerada y liberada.

Al verse amenazado, el comerciante optó por contactar a la Policía Nacional y denunciar el hecho. Ante ello, se activó un operativo policial que llevó a realizar un trabajo de campo.

El seguimiento de la División de Secuestros dio con la información de que la banda criminal estaba refugiada en un inmueble del distrito de Carabayllo.

En en este local que se dio con la captura de cuatro criminales entre los que se encontraba al cabecilla de la banda, quien fue el que planificó todo el secuestro a la víctima y los roles que debían seguir los miembros de la organización criminal.

Víctima de secuestro fue liberada

El operativo policial realizado en Carabayllo fue un duro golpe para la banda criminal. En el lugar se encontró el celular y la laptop de la mujer secuestrada, hecho incriminatorio del acto criminal.

Sin embargo, la base de cautiverio se encontraba en el Rímac, lugar hacia donde se trasladaron los agentes policiales. Antes de ingresar al lugar, uno de los malhechores intentó huir dejando sola a la víctima.

Tras su rescate, la mujer ahora se encuentra más estable y será citada para continuar con la investigación policial. Entre las diligencias se tomará su declaración para determinar los cargos que se imputarán a los miembros de esta banda criminal.

Con los cinco miembros en calidad de detenidos, se logró la desarticulación de la banda 'Los Ecos del Norte' tras el secuestro de un trabajadora por la que exigían S/25 mil por su liberación.