Actualidad
Se hizo justicia

Caso Nicolini: PNP captura a Vilma Zeña Santamaría tras ser condenada por el PJ a 32 años de prisión

Luego que el Mininter ofreciera 50 mil soles de recompensa, Vilma Zeña Santamaría ya se encuentra en mano de las autoridades para cumplir la condena que se le impuso por la muerte de dos jóvenes en la galería Nicolini.

Capturaron a prófuga responsable del incendio en galería Nicolini. (Composición Exitosa)

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/01/2026

La justicia va llegando poco a poco para la familia de los dos jóvenes que fallecieron en un fatídico accidente en la galería Nicolini en el año 2017 luego que una de las principales responsables, Vilma Zeña Santamaría, fuera capturada por agentes de la PNP.

Este hecho se da a solo días que el Poder Judicial le dictara una condena de 32 años de prisión contra ella y Jonny Coico Sirlopu por la muerte de Luis Huamán Villalobos (19) y Jovi Herrera Alania (20) al interior de un container.

Noticia en desarrollo...

