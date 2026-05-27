ASUCCAR: Tony Succar lanza tráiler de su nuevo álbum con Gilberto Santa Rosa y más invitados

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La salsa vuelve a vibrar con fuerza. El productor peruano Tony Succar lanzó el tráiler de su próximo álbum ASUCCAR, un proyecto que él mismo describe como el más personal de su carrera. El avance, difundido en redes y medios, muestra fragmentos de las colaboraciones que marcarán este trabajo, encabezadas por el legendario Gilberto Santa Rosa.

La colaboración más esperada

El tráiler arranca con la participación de Santa Rosa interpretando parte de "Afincao", tema que abre el disco y que simboliza la unión entre tradición y modernidad. Succar ya había anunciado días atrás en su cuenta de Instagram esta colaboración, calificándola como un privilegio y destacando la humildad del "Caballero de la Salsa".

El encuentro generó gran expectativa entre los seguidores del género, que ven en esta unión, junto a otras grandes colaboraciones, un hito para la música latina.

Succar compartía previamente imágenes con Gilberto Santa Rosa.

En el avance, Succar aparece en el estudio reflexionando sobre lo que significa este proyecto: "La salsa vive; la salsa siempre ha estado presente. Este disco marca una nueva etapa de mi carrera. Es poder plasmar un poco más de mi corazón, de mi inspiración".

Con estas palabras, el productor deja claro que ASUCCAR busca ser más que un álbum: un testimonio de su identidad musical y de su pasión por la salsa.

Luis Enrique y una versión inédita

El tráiler también revela otra colaboración destacada: Luis Enrique, quien interpreta "Quiero estar donde estés", versión en salsa y en español de la recordada "I wanna be where you are", canción que Michael Jackson cantó en su infancia.

Esta adaptación promete ser uno de los momentos más emotivos del disco, al conectar la memoria de un ícono mundial con la fuerza de la salsa contemporánea.

La sorpresa japonesa

Una de las revelaciones más inesperadas es la participación de Mimi Succar, madre del productor, quien interpreta una salsa completamente en japonés titulada "Toki no nagare ni mi o makase". El tráiler permite escuchar un fragmento de esta pieza, grabada con producción orquestal tradicional en Japón, lo que añade un matiz cultural único al álbum.

El tráiler de ASUCCAR confirma que Tony Succar apuesta por un proyecto diverso y ambicioso, capaz de tender puentes entre generaciones y culturas. Con Gilberto Santa Rosa como figura central, Luis Enrique aportando su voz y Mimi Succar sorprendiendo con una interpretación en japonés, el disco promete convertirse en un referente de la salsa moderna.

La expectativa está encendida y todo apunta a que ASUCCAR marcará un nuevo capítulo en la carrera del productor peruano.