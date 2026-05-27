¡Polémica en aumento! Especialista asegura que normativa para motos eléctricas fue impuesta hace años

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras las recientes noticias relacionadas con la incorporación de documentación para los vehículos y motos eléctricas que se usan en las calles de Lima, un especialista en la materia brinda declaraciones relacionadas con la normativa que viene generando comentarios en los últimos días.

Declaraciones del especialista para Exitosa

En entrevista para Exitosa, el gerente de asuntos técnicos, regulatorios y sostenibilidad de la AUP, Ellioth Tarazona, precisó que la normativa para vehículos automotores existe desde el 2003. Incluso, agregó que en el 2019 se creó el concepto de movilidad personal, en el que se toma en consideración bicicletas y patinetas, pueden desarrollar solo 25 km/h y están destinados para solo un usuario.

"La reglamentación desde el punto de vista del ministerio ya está y han definido claramente que estas motos eléctricas son vehículos automotores, al ser vehículos automotores al igual que una moto grande o un automóvil todos conocemos las reglas para que circule este vehículo, placa, tarjeta, SOAT y conductor con licencia", comentó el gerente.

Asimismo, mencionó la relevancia en la intervención de organismos que supervisan las empresas como Indecopi para que se brinde información transparente a la población que busca comprar un vehículo de este tipo.

"El problema se está dando en el momento que estas empresas que venden estas motos eléctricas no dan la información correcta a los usuarios, entonces la intervención de Indecopi se hace necesaria para proteger a los usuarios respecto a la información", enfatizó Ellioth Tarazona.

Problemática latente con el Trafico

Estos vehículos van a seguir usándose con mayor cantidad, es una opción real ante la situación y necesidad de transporte, pero debe estar correctamente identificado con la documentación porque indica un riesgo para el conductor y el peatón. De esta manera, se busca frenar la problemática actual dados los altos índices de accidentes relacionados con el transporte que se reportan diariamente.

El Ministerio de Transporte ha establecido que las motos eléctricas circulan al igual que los vehículos automotores en cualquier vía pública. No obstante, los vehículos de velocidad personal que son patinetas donde los conductores van parados pueden usar las ciclovías y el carril derecho de las calles y jirones.

Finalmente, esta declaración permite que los usuarios puedan tomar decisiones informadas al momento de adquirir un vehículo de este tipo que requiere de una documentación completa para que se asegure el correcto transporte en las calles del territorio nacional.