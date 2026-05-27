Tensión en el estrecho de Ormuz convierte al Canal de Panamá en la principal ruta petrolera del mundo

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Para nadie es un secreto que la tensiones entre Estados Unidos, Irán e Israel han afectado el transporte de petróleo en todo el mundo ocasionando el alza de su precio e inestabilidad. Sabiendo de su importancia, el gobierno iraní decidió cerrar el paso de los buques petroleros por el Estrecho de Ormuz lo que avivó aún más en conflicto que se vive en el Medio Oriente.

Canal de Panamá se convierte en la principal ruta petrolera

Frente a esta situación, Donald Trump y su administración negociaron su reapertura lográndola a pesar de las constantes amenazas. Sin embargo, las naves que transportan crudo han disminuido drásticamente su paso por dicho estrecho lo cual ha modificado los recorridos actuales.

Esta problemática ha obligado a las multinacionales encargadas del transporte de petróleo y gas a mirar nuevamente al Canal de Panamá. Estos buques ahora prefieren hacer un recorrido aún más largo dirigiéndose hacia América Latina priorizando su seguridad.

La mayoría de estas naves parte desde Estados Unidos hacia los mercados asiáticos utilizando esta nueva ruta como corredor alternativo. A inicios de mayo, un reporte del diario La Prensa Panamá indicó que el canal acumuló 7 mil 444 tránsitos de buques de alto calado en los primeros siete meses del año fiscal 2026, es decir un incremento de 5,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

El Canal de Panamá se ha convertido en la principal ruta petrolera del mundo.

Canal de Panamá opera al límite de su capacidad

Lamentablemente, el incremento significativo de buques petroleros viene generando presión sobre la infraestructura portuaria, además de que se podría presentar un desastre ambiental de gran magnitud.

Según el medio español Noticias Logística y Transporte la vía opera cerca de su límite habitual, con un promedio de 38 cruces diarios. Además, hace apenas dos meses, la Autoridad del Canal de Panamá anunció trabajos de mantenimiento en las esclusas de Gatún, lo que obligó a reducir temporalmente los cupos diarios de tránsito de 20 a 16 embarcaciones.

La situación genera preocupación porque el incremento sostenido del tráfico podría reducir los tiempos disponibles para mantenimiento preventivo, aumentando el riesgo de fallas operativas o accidentes tecnológicos.

Es importante precisar que Donald Trump indicó el pasado 24 de mayo que el acuerdo para reaperturar el estrecho controlado por Irán generaría que poco a poco se recupere el flujo con el que contaba antes del conflicto.

En resumen, el Canal de Panamá se ha convertido en la principal ruta petrolera del mundo debido a la tensión que recae sobre el Estrecho de Ormuz.