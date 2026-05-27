Ministra de la Mujer viajó a Washington para participar en asamblea internacional

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 27 de mayo, en representación del Perú, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Edith Pariona, llegó a Washington para participar en la participa en la 40.ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos.

Este importante espacio tiene como eje central los derechos económicos de las mujeres y la elección del nuevo Comité Directivo para el periodo 2025-2028.

Durante la asamblea, la ministra participará en reuniones plenarias y espacios de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, en las que promoverá una agenda enfocada a fortalecer la autonomía económica e impulsar la inclusión digital de las mujeres en la región.

Viaje abalado por el Ejecutivo

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje de la ministra Pariona a la ciudad de Washington D.C, desde el 26 al 30 de mayo de 2026.

La asamblea se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo de 2026 en la sede de la OEA, en la ciudad de Washington D.C.

En la Resolución Suprema, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se indica que en la referida asamblea se enfocará en temas vinculados a los derechos económicos de las mujeres y a la elección del nuevo comité Directivo de la CIM para el período 2026-2029, destacando el interés del Perú en presentar candidatura para dicho comité.

En ausencia de la ministra, el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se le ha encargado a Felipe César Meza Millán, Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego.

La Resolución Suprema fue avalada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

#NotaDePrensa | 🇵🇪 En representación del Perú, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, participa en la 40.ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos, que se desarrolla en... pic.twitter.com/6tIhOYUsBP — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 27, 2026

¿Qué es la CIM?

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) es el primer organismo intergubernamental creado para promover la garantía y protección de los derechos de las mujeres.

La Asamblea de Delegadas es su máxima autoridad, integrada por 33 delegadas, una de cada Estado miembro de la OEA, designadas por sus respectivos gobiernos. Estas representantes se reúnen cada tres años en las sesiones ordinarias de la Asamblea para acordar los planes y programas de trabajo de la CIM.

La Asamblea también elige un Comité Ejecutivo de nueve miembros, que se reúne una o dos veces al año para dar seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de la CIM y tratar otros asuntos.

Así pues, la participación peruana en este comité busca fortalecer la cooperación regional en favor de los derechos económicos y la inclusión de las mujeres.