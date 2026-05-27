Metropolitano: ATU anuncia fin de fase de prueba tras 15 años y acuerda adenda para renovación de flota

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los miles de ciudadanos que diariamente se movilizan a través del Metropolitano están cerca de mejorar drásticamente sus viajes tras el anuncio realizado por ATU. Pese a que lleva operando desde el 2010, es decir desde hace más de 15 años, este sistema de transporte masivo sigue en fase de prueba y el inicio formal estaría muy cerca.

Finaliza fase de prueba tras 15 años y anuncian mejoras

David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, dio a conocer que se ha llegado a un acuerdo con los concesionarios del Metropolitano para poner fin a la fase preoperativa e iniciar las operaciones de manera formal de acuerdo al contrato que se firmó bajo la modalidad público privado.

De acuerdo a lo indicado por el titular de ATU, se elaboró una adenda la cual será llevada al Ministerio de Economía y Finanzas el próximo 15 de junio. Las negociaciones iniciaron el 1 de abril del 2026 y culminaron el pasado 20 de mayo.

Hernández declaró luego del evento "Recaudo y financiamiento: nuevos mecanismos para la modernización del transporte urbano en Lima y Callao", que contó con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera, así como representantes del Banco Mundial, la Cooperación Suiza, entre otros.

Servicio del Metropolitano colapsa en diferentes puntos de la capital.

"Por fin hemos llegado a un acuerdo con los operadores del Metropolitano. El 15 de junio estaremos enviando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nuestra propuesta consensuada para contar con la adenda estructural, la cual incluye los laudos arbitrales de los concesionarios con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y así pasar a la etapa de operación e incorporación de nueva flota", indicó.

Renovación de flota para ampliación norte

En sus declaraciones, el jefe de la entidad adscrita al MTC, dejó en claro que tras recibir luz verde por parte del MEF se concretará la fecha final para el inicio definitivo de operaciones del Metropolitano.

Este hecho significa la llegada de un importante número de buses para atender la demanda de pasajeros producida por la ampliación norte hasta el terminal Chimpu Ocllo. Esto también incluye mejoras en las unidades que contarán con aire acondicionado y otras comodidades para mejorar la experiencia del usuario.

"Estamos hablando de 300 vehículos troncales más los 60 del modelo operacional para la ampliación norte y 223 vehículos alimentadores. La renovación de flota consiste en la ampliación y mejoras como el aire acondicionado en los vehículos, que tiene que ir en este modelo de evaluación. Con la expansión norte, tienen que aumentar los vehículos", añadió.

En resumen, el presidente de ATU anunció que el Metropolitano finalizará su fase de prueba para iniciar su operatividad formal lo que incluye una importante ampliación de flota.