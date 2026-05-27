¡Atención adultos mayores! EsSalud anunció nueva sede del Centro del Adulto Mayor en Zárate y estos serán los servicios que ofrecerá

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Seguro Social de Salud, EsSalud, informó oficialmente el cambio de sede del Centro del Adulto Mayor (CAM) de Zárate, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. La nueva atención para los adultos mayores asegurados comenzará desde el próximo 1 de junio.

Cambio fue informado por el canal oficial de la institución

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Red Prestacional Almenara detalló que el nuevo local busca ofrecer espacios más cómodos, seguros y adecuados para el bienestar de los usuarios que son adultos mayores que participan diariamente en las actividades y talleres del centro.

#Comunicado | #EsSalud informa sobre la nueva sede del Centro del Adulto Mayor en Zárate, en SJL: pic.twitter.com/zFhPrzZmdq — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) May 28, 2026

¿Cuál es la nueva sede en la que se llevarán a cabo las actividades?

Según informó EsSalud, la nueva sede del Centro del Adulto Mayor estará ubicada en la avenida Gran Chimú N.° 1576, urbanización Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho. En ese sentido, la institución precisó que este espacio ha sido acondicionado especialmente para continuar brindando atención cercana y de calidad a los adultos mayores asegurados.

Incluso, con esta nueva medida se confirmó que todas las actividades, que se desarrollaban en el local anterior, también se brindarán en la sede anunciada. Dentro de esto, se encuentran talleres y servicios del CAM Zárate que continuarán con normalidad en las nuevas instalaciones.

Actividades en favor de la población conformada por adultos mayores

Dicho comunicado señala que el objetivo principal de esta reubicación es fortalecer los espacios de encuentro, integración y bienestar para los usuarios que asisten al centro. Además, EsSalud también invitó a los adultos mayores a seguir participando activamente de la programación que está orientada a promover una mejor calidad de vida, salud emocional y socialización entre los asegurados.

La Red Prestacional Almenara destacó que la nueva sede que entrará en funcionamiento el 1 de junio permitirá ofrecer ambientes más adecuados para el desarrollo de talleres recreativos, educativos y de bienestar integral.

Por medio de esta comunicación, la institución aseguró que el traslado no afectará la continuidad de los servicios y reafirmó su compromiso de mantener una atención humana, profesional y cercana para todos los asegurados.

Finalmente, EsSalud agradeció la confianza de los usuarios del CAM Zárate y reiteró que seguirá impulsando mejoras en infraestructura para beneficio de los adultos mayores que asisten a las instalaciones de manera recurrente para recibir atención especializada por parte de los servicios del estado peruano.