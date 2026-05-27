Gobierno impulsa modernización del Hospital Dos de Mayo con millonaria inversión

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 27 de mayo, la Presidencia de Consejo de Ministros dio a conocer que impulsará la modernización del Hospital Dos de Mayo con una inversión superior a S/. 2,700 millones de soles.

A través de una nota de prensa, indicó que el presidente de la República, José María Balcázar, y el premier Luis Arroyo, presentaron esta iniciativa, la cual garantiza una atención médica digna y especializada a más de 2.6 millones de peruanos.

A fin de dar pasos concretos en el cierre de brechas en el sector salud, el Ejecutivo presentó la viabilidad del nuevo Hospital Nacional Dos de Mayo. Esta iniciativa demandará una inversión superior a los dos millones de soles y marca el inicio del proceso de modernización de uno de los establecimientos médicos más emblemáticos del país.

¿Con qué contará esta modernización?

La presentación de la noticia se desarrolló en el mencionado centro de salud y fue liderada por el mandatario Balcázar, contando también con la participación del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, quien entregó los estudios de preinversión al director del hospital, Víctor Gonzáles.

"La proyección de un nuevo hospital nos anima a reafirmar nuestro compromiso con el bienestar de nuestros pacientes. Capacitación constante, moderna tecnología, mejor infraestructura y calidez humana para el servicio a los demás es el camino que seguiremos impulsando", recalcó.

Este proyecto permitirá brindar una atención digna, oportuna y especializada a más de 2 millones de personas. Para ello, la obra comprende más de 1000 camas de hospitalización, 98 camas en la unidad de cuidados intensivos, 198 camas de emergencia y 83 camas de recuperación.

Asimismo, el proyecto contempla equipamiento biomédico de alta complejidad, la modernización de las Unidades Productoras de Servicios de Salud, el fortalecimiento de áreas críticas y la optimización de los servicios asistenciales.

🏥 Mejor atención médica para millones de peruanos



El nuevo Hospital Nacional Dos de Mayo contará con infraestructura moderna, equipamiento biomédico de alta complejidad y más de 1000 camas de hospitalización para fortalecer la atención especializada en beneficio de más de 2.6... pic.twitter.com/WLvnA0BnZ8 — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 27, 2026

Conservación patrimonial en la modernización

Cabe precisar que uno de los principales atributos de la intervención es el respeto irrestricto al carácter monumental del hospital. La propuesta se formuló bajo criterios de conservación patrimonial y armonización urbana para mantener los elementos arquitectónicos representativos.

La actual infraestructura del Hospital Nacional Dos de Mayo inició operaciones en 1875 y, aunque se consolidó como uno de los recintos más representativos del país, no fue modernizado acorde a las necesidades de atención.

Frente a ello, el otorgamiento de la viabilidad reafirma el compromiso del Gobierno para revertir las deficiencias históricas en el sector con obras destinadas a proteger la vida de todos los peruanos.

Ahora, queda en manos del Ejecutivo establecer los mecanismos de financiamiento para su ejecución, con la aplicación de las mejores metodologías existentes.