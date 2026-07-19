MTC declara al aeropuerto de Cajamarca como Aeropuerto Internacional del Perú

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) elevó al Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias de Cajamarca, a la categoría de Aeropuerto Internacional del Perú, una disposición que busca fortalecer la descentralización del transporte aéreo, impulsar el turismo, atraer inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo para la región.

Nuevo impulso aéreo

Durante la ceremonia, ubicado en la región Cajamarca, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, resaltó que esta medida ayudará a posicionar a Cajamarca como un punto clave para la conexión aérea en la sierra norte del país.

"Esta medida no representa solamente un cambio de denominación, sino el reconocimiento de las capacidades y del enorme potencial de Cajamarca para fortalecer su integración con el país y proyectarse hacia nuevos mercados internacionales", declaró.

De acuerdo con el MTC, la puesta en marcha será gradual y dependerá del cumplimiento de diversos requisitos técnicos, operativos, migratorios, aduaneros, sanitarios y de seguridad, necesarios para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro del terminal aéreo.

Avances de infraestructura aérea

El aeropuerto cuenta con una pista de aterrizaje de 2500 metros de longitud y 45 metros de ancho, una calle de rodaje, plataformas para operaciones comerciales y un terminal de pasajeros, infraestructura que permite atender aeronaves de corto y mediano alcance, como las pertenecientes a los Airbus A320 y Boeing 737. Además, dispone de ayudas visuales, servicios de tránsito aéreo, procedimientos instrumentales y servicios de salvamento y extinción de incendios.

La designación del aeropuerto de Cajamarca como internacional suma un nuevo terminal a la red aérea del país, pero no significa que tendrá vuelos internacionales de inmediato.

El reto como aeropuerto internacional

La creación de nuevas rutas dependerá de la demanda de pasajeros, el interés de las aerolíneas y la viabilidad de las operaciones. Según especialistas, una mayor conexión aérea requiere no solo infraestructura, sino también un mercado que permita mantener vuelos constantes.

El MTC reafirmó su compromiso de continuar articulando acciones con el Gobierno Regional de Cajamarca, las municipalidades, Aeropuertos del Perú, las aerolíneas y las entidades competentes, con el objetivo de consolidar una conectividad aérea segura, eficiente y orientada al desarrollo regional.

En Cajamarca esta nueva categoría representa una oportunidad para fortalecer su conexión con otros destinos. Aunque la llegada de vuelos internacionales dependerá de las condiciones del mercado, la mejora de la infraestructura aérea podría favorecer el crecimiento del turismo y generar nuevas oportunidades económicas para la población.