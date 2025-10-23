Comandante General de la PNP asegura que libertad de Luis Magallanes es inminente: "Es un héroe"

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, se refirió a la situación del suboficial Luis Magallanes quien actualmente se encuentra detenido preliminarmente tras el asesinato de Eduardo Ruiz Sáenz durante la gran marcha nacional del pasado 15 de octubre.

El jefe de la PNP aseguró que el subalterno podría salir en libertad en las próximas horas ya que hay distintos elementos que lo exoneran de cualquier responsabilidad de este crimen. Esto lo señaló durante una rueda de prensa en Carabayllo luego del asesinato de un joven alférez a mano de dos sujetos.

"La libertad de Luis Magallanes es casi inminente si es que existe justicia en el Perú por la sencilla razón de que se encuentra bajo una concurrencia de circunstancias que lo exoneran de cualquier responsabilidad penal", inició.

La pericia balística lo exonera

En otro momento, Oscar Arriola deja en claro que Luis Magallanes realizó este disparo luego de haber sido agredido por una turba de manifestantes lo que lo dejó aturdido y con el rostro lleno de sangre impidiéndole una clara visibilidad.

"Magallanes hace un disparo y luego en las investigaciones se determina que ese balazo es producto de un mecanismo de defensa ante un miedo insuperable luego de haber sido agredido gravemente. Incluso, le rompieron una botella de vidrio en la cabeza y él está con abundante sangre que le tapa la visión y lo que él hace es escuchar pisadas de quienes lo habían agredido", añadió.

En esa misma línea, el comandante general de la Policía Nacional del Perú señala que las pericias balísticas realizadas durante la investigación indican que el suboficial acusado no había tenido dolo por lo que solo sería procesado por homicidio culposo.

"Hay una pericia balística que señala que va al piso por consecuencia convierte todo este acto en culposo que quiere decir que no cuenta con la intención directo de hacer daño. sin dolo. A la hora que voltea nuevamente lo vuelven a agredir, le roban su arma de fuego, documentos y teléfono celular", agregó.

Es un héroe

Por último Arriola Delgado precisó que Magallanes es un héroe nacional ya que anteriormente ha tenido un comportamiento hidalgo en circunstancias que pudieron haberle costado la vida.

"Nosotros como comandancia general anunciamos lo que venía ocurriendo porque hay que ser hidalgos y asumimos nuestra posibilidad. Además, el apoyo total, respaldo total a quien conozco porque es un héroe", finalizó.

De esta manera, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola calificó de héroe a Luis Magallanes y aseguró que sería puesto en libertad en las próximas horas pese a la muerte de Eduardo Ruiz Saénz.