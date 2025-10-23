Periodista peruana revela que enfrentará una operación delicada por complicaciones en su embarazo

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La periodista peruana Kathy Sheen, con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, reveló el duro momento que atraviesa al tener complicaciones en su embarazo. A través de un video, pidió a sus seguidores orar por ella y sus dos bebés, ya que se someterá a una operación delicada para salvarlas.

¿Qué le detectaron a Kathy Sheen durante su embarazo?

En agosto, Kathy Sheen anunciaba con gran entusiasmo y emoción que la "cigüeña había llegado a su vida", pero por partida doble, ya que sería madre de gemelas. La comunicadora reveló en aquel momento, a través de su cuenta de TikTok, que los primeros meses de gestación no fueron los mejores, pero conforme pasaron los días, los síntomas fueron bajando.

Sin embargo, el último miércoles, 22 de octubre, con lágrimas en los ojos, la periodista reveló que atraviesa una complicada situación médica durante su embarazo gemelar, padece un extraño síndrome que pone en riesgo la vida de una de sus bebés, por lo cual, debe someterse a una delicada operación, por lo cual, pedía a sus seguidores orar por ella y sus dos hijas, a quienes tenía planificado recibirlas en diciembre.

"Quiero iniciar este video pidiéndoles a todos que oren mucho y que manden las mejores vibras para mí y para mis dos bebés. El día viernes me dieron la noticia de que tengo el síndrome de transfusión feto-fetal", se le escucha decir en el video respecto al duro momento que vive en su séptimo mes de gestación.

Kathy Sheen se someterá a intervención

Seguidamente, se animó a explicar que el síndrome que le detectaron hace que, mientras que las dos bebés "están en una sola placenta, esta le transfiere más alimento (nutrientes) y líquido a una de ellas, lo que hace que una tenga más peso que la otra. Esto provocaría que se llene de líquido al punto de causar un parto prematuro".

Debido a esta situación es que se someterá a la intervención para ayudar a que las gemelas crezcan igual durante su embarazo, además de que se encuentra bajo constante vigilancia médica. Además, anunció que la operación no está exenta de riesgos, pero mantiene la esperanza en que todo saldrá bien y le permitirá tener pronto a sus dos niñas entre sus brazos.

"Estoy rezando mucho por mis hijas, pidiéndole a las dos que se aferren a mí, que las dos se aferren a la vida y siempre pensando positivo de que todo va a salir bien y que voy a tener a las dos conmigo en diciembre, como ya se había programado", indicó Kathy Sheen en redes.

Periodista peruana pide orar por sus bebés

Finalmente, agradeció las muestras de cariño, apoyo y oraciones que ha recibido desde que disminuyó su presencia en redes sociales y aseguró que "esto es simplemente el primer reto de las bebés y de ella para que vengan cosas muchos mejores.

La periodista peruana Kathy Sheen aseguró que tiene mucha fe en que todo saldrá bien durante la operación que se realizará al detectarse que tiene síndrome de transfusión feto-fetal en el séptimo mes de su embarazo gemelar.