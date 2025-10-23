¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este jueves, 23 de octubre

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas. Por ello, te revelamos cuál es el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este jueves, 23 de octubre y puedas así tomar las mejores decisiones que no afecten tus finanzas.

¿Subió o bajó el precio del dólar este jueves?

La proyección del dólar en Perú este año se ha vuelto una herramienta clave para quienes buscan tomar decisiones financieras acertadas en medio de un entorno cada vez más conectado y cambiante. Anticiparte al comportamiento de esta divisa te permite realizar mejores inversiones en distintos ámbitos, además de saber en qué momento comprar o vender esta moneda estadounidense, obteniendo resultados favorables para tu economía.

Una de las entidades que te permite estar al día sobre cuál es la fluctuación del dólar en nuestro país, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que es crucial en diversas áreas especialmente en las importaciones y exportaciones, estableciendo el valor de los bienes y servicios comprados o vendidos en el exterior. En ese marco, te revelamos los valores de esta divisa para hoy.

JUEVES, 23 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.383 S/ 3.390

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, a la alza, en comparación al día de ayer, miércoles 22 de octubre, donde la compra era de S/ 3.383 y la venta de 3.390 y el último martes era de S/ 3.368 para la compra y S/ 3.378 para la venta.

Por otro lado, el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio, según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.390 | Venta S/ 3.415

Así cerró el tipo de cambio ayer, 22 de octubre

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es el organismo responsable de mantener la estabilidad monetaria del país. Por ello, es importante conocer los valores que revela en su portal oficial, respecto al comportamiento del dólar y a cuánto cerró el tipo de cambio, recordando que esta entidad siempre da un informe del día anterior.

Según lo detallado, la divisa cerró el tipo de cambio el 22 de octubre, en 3,4080, (con una apertura de 3,3925), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4019, con un máximo de 3,4120 y un mínimo de 3,3940.

Cierre del tipo de cambio del dólar.

Ten en cuenta que el precio de esta divisa varía conforme pasan las horas por distintos factores como la ley de oferta y demanda, la intervención del BCRP, inestabilidad o cambios de gobierno o las tasas de interés en EE. UU. (FED).

¿Dónde consultar el comportamiento del dólar?

Si deseas realizar operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas como Sunat, BCRP, Banco de la Nación, la SBS o medios económicos como Bloomberg y Reuters.

En resumen, si estás pensando en comprar o vender dólares en Perú, es ideal que tengas en cuenta cuál es su precio en la jornada de este jueves, 23 de octubre.