RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Conferencia conjunta

Nayib Bukele: presidente de El Salvador destaca lazos de amistad con Perú tras reunión bilateral con Keiko Fujimori

Durante un pronunciamiento conjunto tras su reunión bilateral, el mandatario salvadoreño resaltó la relación diplomática de ambas naciones y abrió la puerta para adaptar las políticas de seguridad a la realidad peruana.

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/10/2026

Síguenos en Google News Google News

En el marco de la conferencia de prensa ofrecida tras el encuentro oficial entre jefes de Estado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saludó la visita de la presidenta Keiko Fujimori, destacando los profundos lazos de amistad y cooperación que unen a ambas naciones.

Declaraciones y encuentro bilateral

El mandatario centroamericano resaltó los avances logrados en materia de seguridad a través de sus políticas contra la delincuencia, señalando la disposición de compartir dichas estrategias para que puedan ser evaluadas y adaptadas según las leyes y el orden jurídico del Perú.

"Es un gusto para nosotros recibirlos. El Salvador y Perú, como ustedes saben, tienen 160 años de tener una relación diplomática cercana. Son muchos años de amistad y además somos países latinoamericanos que tenemos mucho en común. Salvadas nuestras diferencias, somos hermanos latinoamericanos", expresó Bukele ante los medios.

Añadió además que el espacio de diálogo permitió abordar áreas prioritarias para el desarrollo regional más allá de solo los temas relacionados a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

"Y ahora tenemos la oportunidad de compartir experiencias tan trascendentales para la población como son la seguridad, la salud y todos los otros temas que se tocaron acá, incluso el turismo", agregó Bukele.

JNE exige al Ejecutivo garantías de seguridad durante Elecciones de Centros Poblados este domingo 1 de noviembre
Lee también

JNE exige al Ejecutivo garantías de seguridad durante Elecciones de Centros Poblados este domingo 1 de noviembre

Previamente a este pronunciamiento público, la reunión bilateral desarrollada en la Casa Presidencial mantuvo una corta duración de 30 minutos de carácter privado, sirviendo como preámbulo para dar paso al diálogo con la prensa nacional e internacional.

"Estamos abiertos a ayudar y abrir nuestras estrategias, manuales, planes y formas en que hicimos nuestros operativos y mantenemos la seguridad al día de hoy, pero será el gobierno del Perú el que decidirá qué tanto de eso aplica para su realidad", remarcó en rueda de preguntas.

Papa León XIV en Perú: preparativos logísticos para la visita del sumo pontífice registran un avance del 90%
Lee también

Papa León XIV en Perú: preparativos logísticos para la visita del sumo pontífice registran un avance del 90%

Keiko Fujimori fue recibida en la Casa Presidencial

Este encuentro central estuvo precedido por una ceremonia protocolar en el frontis del palacio de gobierno salvadoreño, donde la jefa de Estado peruana fue recibida con honores e integró la entonación de los himnos nacionales en compañía de una delegación que incluyó la presencia de menores del colegio República del Perú.

Como parte de su agenda inicial en el país centroamericano, la mandataria también realizó una inspección técnica a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) acompañada de ministros locales.

La visita oficial de la jefa de Estado a El Salvador consolida un espacio de intercambio de experiencias en materia de infraestructura penitenciaria y estrategias de combate al crimen organizado transnacional. Con las declaraciones de ambos mandatarios y la evaluación de los modelos de seguridad aplicados en el extranjero, la comitiva peruana preparará su regreso con miras a integrar nuevas directrices al sistema local.

Temas relacionados Diplomacia El Salvador Keiko Fujimori Nayib Bukele reunión bilateral

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA