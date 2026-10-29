Nayib Bukele: presidente de El Salvador destaca lazos de amistad con Perú tras reunión bilateral con Keiko Fujimori

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la conferencia de prensa ofrecida tras el encuentro oficial entre jefes de Estado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saludó la visita de la presidenta Keiko Fujimori, destacando los profundos lazos de amistad y cooperación que unen a ambas naciones.

Declaraciones y encuentro bilateral

El mandatario centroamericano resaltó los avances logrados en materia de seguridad a través de sus políticas contra la delincuencia, señalando la disposición de compartir dichas estrategias para que puedan ser evaluadas y adaptadas según las leyes y el orden jurídico del Perú.

"Es un gusto para nosotros recibirlos. El Salvador y Perú, como ustedes saben, tienen 160 años de tener una relación diplomática cercana. Son muchos años de amistad y además somos países latinoamericanos que tenemos mucho en común. Salvadas nuestras diferencias, somos hermanos latinoamericanos", expresó Bukele ante los medios.

Añadió además que el espacio de diálogo permitió abordar áreas prioritarias para el desarrollo regional más allá de solo los temas relacionados a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

"Y ahora tenemos la oportunidad de compartir experiencias tan trascendentales para la población como son la seguridad, la salud y todos los otros temas que se tocaron acá, incluso el turismo", agregó Bukele.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Tras reunirse con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, la presidenta Keiko Fujimori firmó un convenio de cooperación y un memorando en materia de seguridad para reforzar la seguridad nacional en la lucha contra la delincuencia.



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Previamente a este pronunciamiento público, la reunión bilateral desarrollada en la Casa Presidencial mantuvo una corta duración de 30 minutos de carácter privado, sirviendo como preámbulo para dar paso al diálogo con la prensa nacional e internacional.

"Estamos abiertos a ayudar y abrir nuestras estrategias, manuales, planes y formas en que hicimos nuestros operativos y mantenemos la seguridad al día de hoy, pero será el gobierno del Perú el que decidirá qué tanto de eso aplica para su realidad", remarcó en rueda de preguntas.

Keiko Fujimori fue recibida en la Casa Presidencial

Este encuentro central estuvo precedido por una ceremonia protocolar en el frontis del palacio de gobierno salvadoreño, donde la jefa de Estado peruana fue recibida con honores e integró la entonación de los himnos nacionales en compañía de una delegación que incluyó la presencia de menores del colegio República del Perú.

Como parte de su agenda inicial en el país centroamericano, la mandataria también realizó una inspección técnica a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) acompañada de ministros locales.

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori llegó a la Casa Presidencial para reunirse con su homólogo Nayib Bukele. La reunión contará con representantes de ambos gobiernos. Asimismo, niños del colegio República del Perú estuvieron en el recibimiento a ambas autoridades,... pic.twitter.com/TOGYyvZ6kx — Exitosa Noticias (@exitosape) October 30, 2026

La visita oficial de la jefa de Estado a El Salvador consolida un espacio de intercambio de experiencias en materia de infraestructura penitenciaria y estrategias de combate al crimen organizado transnacional. Con las declaraciones de ambos mandatarios y la evaluación de los modelos de seguridad aplicados en el extranjero, la comitiva peruana preparará su regreso con miras a integrar nuevas directrices al sistema local.