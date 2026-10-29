Keiko Fujimori es recibida por Nayib Bukele en la Casa Presidencial de El Salvador para iniciar reunión oficial

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori llegó a la Casa Presidencial en El Salvador para reunirse con su homólogo Nayib Bukele, en un encuentro oficial que cuenta con la participación de representantes de ambos gobiernos. Como parte de las actividades protocolares de bienvenida, niños del colegio República del Perú estuvieron presentes en el recibimiento de ambas autoridades, acompañando en la entonación de los himnos nacionales de los dos países.

Jefes de Estado fueron recibidos con himnos nacionales

Desde el recinto presidencial, la mandataria hizo acto de presencia en el frontis junto al presidente salvadoreño y su respectiva comitiva. Tras unos minutos de preparación, Fujimori fue recibida por Bukele; ambos se mantuvieron de pie frente a la comitiva de honor local para dar inicio a la ceremonia protocolar con el canto del himno de El Salvador y, posteriormente, el del Perú.

En cuanto a las vestimentas, ambos jefes de Estado lucieron trajes formales sobrios. En particular, la presidenta optó por un conjunto de tono verde militar.

Inicia la reunión bilateral

Tras el saludo protocolar en el frontis, la agenda continuó con el ingreso de las delegaciones al interior del palacio de gobierno salvadoreño. Ambas autoridades sostendrán ahora una reunión privada acompañados de sus respectivos gabinetes y ministros, con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación bilateral en temas de seguridad, desarrollo social y gestión pública.

Al término del encuentro, se prevé una declaración conjunta a la prensa nacional e internacional para anunciar los acuerdos alcanzados durante la visita oficial.

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