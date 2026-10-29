Defensoría del Pueblo exige investigar presunta desaparición de una bebé en el hospital Carrión del Callao

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público investigar con rapidez y objetividad la presunta desaparición de una recién nacida en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Como se sabe, el caso inició tras la denuncia de María Elena Sicha, quien ingresó al al centro médico para dar a luz a gemelas mediante cesárea.

Sin embargo, luego de la operación, el personal médico le entregó únicamente a una bebé, pese a contar con cuatro ecografías previas que detallaban diferencias de pesos y latidos.

Ante ello, la Oficina Defensorial del Callao inició una intervención de oficio para supervisar a las instituciones y determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo pide analizar la placenta

Los representantes de la entidad se reunieron con el director del establecimiento de salud. En dicho encuentro, la autoridad médica informó que el centro hospitalario dispuso la conservación e inmovilización de la placenta para que se efectúen los estudios necesarios.

En esa línea, el organismo exhortó al Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao a ordenar el análisis biológico de este tejido para esclarecer las circunstancias del embarazo.

Cabe mencionar que el ministro de Salud, Luis Dyer, calificó el hecho como un secuestro, delito que contempla una pena de cadena perpetua. Actualmente, la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional investigan a doce trabajadores del hospital que participaron en la operación y, además, revisarán cámaras de seguridad.

Solicitan investigar denuncias de violencia

Las acciones de la entidad también abarca la protección de los derechos de la ciudadana afectada. Por este motivo, se requirió a la vía fiscal para indagar las denuncias por presuntos hechos de violencia ejercidos contra la paciente por parte del padre de la recién nacida.

Como se sabe, estos reportes fueron comunicados al Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM) de Bellavista, centro que brinda soporte a la víctima, quien permanece en un hogar de protección.

Finalmente, la defensoría mencionó que centro médico tiene que respetar la confidencialidad y los derechos de la usuaria durante todo el proceso. Por último, la institución continuará con el seguimiento de las investigaciones para contribuir al esclarecimiento del caso y asegurar que la madre reciba un trato digno.