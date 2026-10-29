"Lo vamos a recibir con los brazos abiertos": Keiko Fujimori invita a Bukele al Perú y destaca gastronomía nacional

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori invitó formalmente a Nayib Bukele a visitar el Perú durante el encuentro que sostuvieron en El Salvador. La mandataria también destacó la gastronomía nacional como parte de la bienvenida que ofrecería al jefe de Estado salvadoreño cuando llegue al territorio peruano.

Keiko Fujimori invita a Bukele al Perú y destaca la gastronomía peruana

Durante su reunión con el mandatario salvadoreño, Keiko Fujimori confirmó que le entregó una invitación formal para que conozca el Perú. La presidenta manifestó su interés en recibirlo en el país y destacó el reconocimiento que tiene Bukele entre los peruanos.

La jefa de Estado expresó su disposición para recibirlo con muestras de afecto y resaltó que los peruanos conocen la gestión del presidente salvadoreño. Además, señaló que su eventual llegada estaría acompañada de una bienvenida relacionada con las tradiciones del país.

"Los periodistas peruanos que están acá saben que él es un gran referente en el Perú y lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con mucho cariño", manifestó.

Asimismo, también mencionó que uno de los principales elementos que ofrecería el país ante una visita de Bukele sería su gastronomía. Fujimori resaltó la variedad de preparaciones que forman parte de la cocina nacional y el esfuerzo detrás de su elaboración.

"Si algo es famoso y muy querida en nuestro país es la comida, tan variada, que lo hacemos con mucho esfuerzo, emblemática y motivo de orgullo", expresó.

🔴🔵🚨 #AHORA | Desde El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori anunció que le ha propuesto a su homólogo Nayib Bukele la firma de un Trato de Libre Comercio (TLC) con su país, debido a las relaciones bilaterales de más de 160 años y por la coincidencias existentes entre ambas... pic.twitter.com/S0sWtW0sEi — Exitosa Noticias (@exitosape) October 30, 2026

El encuentro entre ambos jefes de Estado se viene realizando en la Casa Presidencial de El Salvador, como parte de la visita oficial de la presidenta. La reunión contempla conversaciones sobre cooperación y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Fujimori plantea un tratado de libre comercio entre Perú y El Salvador

La mandataria mencionó la posibilidad de establecer un tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y El Salvador. Señaló que esta iniciativa forma parte de los objetivos que busca alcanzar su Gobierno en materia de relaciones comerciales.

"Aspiramos firmar un tratado de libre comercio (TLC). El Perú tiene una economía abierta", sostuvo.

🔴🔵🚨 #AHORA | Desde El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori anunció que le ha propuesto a su homólogo Nayib Bukele la firma de un Trato de Libre Comercio (TLC) con su país, debido a las relaciones bilaterales de más de 160 años y por la coincidencias existentes entre ambas... pic.twitter.com/S0sWtW0sEi — Exitosa Noticias (@exitosape) October 30, 2026

Para explicar la posición comercial peruana, la presidenta recordó que el país forma parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la Alianza del Pacífico. También destacó que esta apertura ha contribuido al dinamismo económico que registra el Perú.

La invitación a Nayib Bukele, el reconocimiento a la gastronomía peruana y la propuesta de un TLC fueron parte de los temas expuestos por Keiko Fujimori durante su encuentro. La mandataria manifestó su interés en recibir al presidente salvadoreño en el Perú y fortalecer los vínculos entre ambos países.