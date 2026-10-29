Papa León XIV en Perú: preparativos logísticos para la visita del sumo pontífice registran un avance del 90%

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Conferencia Episcopal Peruana informó que los preparativos logísticos para la visita del papa León XIV al país registran un avance del 90%. Este informe se brinda a 13 días de que el sumo pontífice arribe a territorio nacional como parte de su viaje apostólico a Latinoamérica.

Preparativos logísiticos avanzan en un 90%

En una conferencia de prensa brindada este jueves, 29 de octubre, la entidad religiosa sostuvo que este progreso en los pormenores de la llegada al Perú del Santo Padre se ha desarrollado en todas las ciudadades sedes que recorrerá del 11 al 16 de noviembre.

El monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita del papa León XIV, brindó mayores detalles sobre ello resaltando que este avance en los preparativos para el encuentro de Robert Prevost con el país que lo acogió hace años atras se encuentra dentro de lo previsto.

Según señaló "se está avanzando al ritmo previsto" caracterizado por ser veloz "con muchas cosas por hacer en poco tiempo". Reveló que ya han observado escenarios en Lima. "Estamos avanzando, gracias a Dios, dentro de lo que se esperaba", subrayó.

"En el campo de liturgia podríamos decir que está todo listo porque solo falta empezar la Santa Misa. En el campo de las acreditaciones internas de organización, de la logística de escenarios, allí estamos creo yo a un 90% , en algunos lugares un poco más en otros un poco menos, pero se está avanzando y se prevé terminar en los ritmos esperados", refirió.

¿Cuál es el avance de las entradas para los encuentros con el papa León XIV?

Posteriormente, monseñor Guillermo Inca acotó que en el campo de las entradas también se encuentran dentro de lo previsto tras los anuncios de todos los pormenores en Lima y en Chiclayo.

"Estamos avanzando con rapidez para que se pueda ver las cantidades definidas sobre todo en los lugares que son multitudinarios", refirió el coordinador nacional de la visita del papa León XIV.

Es así que, este jueves 29 de octubre, ante la prensa, la Conferencia Episcopal Peruana informó que los preparativos logísticos para la visita del papa León XIV al país registran un avance del 90% en todas las ciudades sedes. Recordemos que el máximo representante de la Iglesia católica en el Perú llegará el 11 de noviembre y extenderá su estadía hasta el 16 del mismo mes.