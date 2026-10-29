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Llamado de alerta

JNE exige al Ejecutivo garantías de seguridad durante Elecciones de Centros Poblados este domingo 1 de noviembre

Tras la movilización prevista de más de tres millones de electores para este fin de semana, el Pleno del organismo electoral solicitó una intervención multisectorial urgente de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Ante riesgo de violencia, la institución exige seguridad.
Ante riesgo de violencia, la institución exige seguridad. (Composición Exitosa)

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/10/2026

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A pocos días de celebrarse las Elecciones de Autoridades de las Municipalidades de Centros Poblados en todo el país, programadas para este domingo 1 de noviembre, el panorama de seguridad ha encendido las alarmas en los órganos electorales.

A través de un Acuerdo de Pleno fechado el veintiocho de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó formalmente a la Presidencia de la República que se dispongan las acciones pertinentes para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y garantizar el normal desarrollo de los comicios en 3,398 circunscripciones a nivel nacional.

Jornada multitudinaria

La medida responde a un diagnóstico de riesgo elaborado por las direcciones técnicas del organismo, el cual advierte que más de tres millones de electores acudirán a las urnas.

Asimismo, el informe de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales (CIPCE) identificó focos de tensión latente en al menos 83 municipalidades provinciales, donde confluyen disputas por el padrón electoral, observaciones de residencia y desacuerdos en la conformación de los comités electorales, escenarios propicios para la escalada de disturbios sociales.

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El fantasma de la violencia: La sombra del atentado en Celendín

La exigencia de un despliegue riguroso de seguridad no es un tema menor, sobre todo si se toma en cuenta el crítico precedente registrado semanas atrás durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Como se recuerda, la jornada democrática se vio brutalmente empañada en la región Cajamarca luego de que se perpetrara un atentado con material explosivo que provocó un incendio al interior de la Institución Educativa David Sánchez Infante, en el distrito de Sorochuco, en Celendín.

Aquel ataque, que obligó a suspender de inmediato el proceso de votación y generó la enérgica condena del sistema electoral, dejó en evidencia la vulnerabilidad de diversos locales de sufragio frente a grupos violentistas. Por ello, ante la inminencia de los comicios de este domingo, las autoridades buscan blindar los centros de votación para evitar episodios similares.

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Articulación multisectorial y el rol de las fuerzas del orden

Ante este escenario de alta sensibilidad, el documento emitido por el JNE dispone que el acuerdo se ponga formalmente en conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio Público, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y la Defensoría del Pueblo.

El objetivo central es que cada institución, en el marco de sus respectivas competencias, despliegue el personal necesario para prevenir delitos electorales, controlar el orden público y disuadir cualquier intento de alteración del orden democrático en las zonas más vulnerables del país.

La solicitud del JNE al Ejecutivo refleja la imperiosa necesidad de articular una respuesta estatal firme frente a la violencia y el conflicto social, garantizando que la fiesta democrática de este uno de noviembre en los centros poblados transcurra con absoluta paz y seguridad ciudadana.

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