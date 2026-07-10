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Cayó uno finalmente

Callao: Capturan a adolescente de 17 años acusado de matar de un balazo en la cabeza a una mujer

La Policía Nacional atrapó a un joven de 17 años acusado del asesinato de una mujer. En la intervención hallaron un revólver y otros elementos que reforzarían más aun la investigación del crimen.

Capturan a adolescente de asesinar a mujer.
Capturan a adolescente de asesinar a mujer. (Composición: Exitosa)

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/07/2026

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La Policía Nacional logró ubicar al principal sospechoso del crimen que conmocionó al Callao, Tras varios días de investigación, un adolescente de 17 años fue capturado por el asesinato de una mujer de 47 años identificada como Janet Díaz de La Cruz.

El menor fue detenido por las autoridades en los alrededores de la losa deportiva Atalaya, luego de transcurrir dos semanas desde la comisión del crimen. La intervención se produjo tras un paciente seguimiento para aclarar el homicidio de la ciudadana.

¿Cómo identificó la Policía al adolescente?

El ataque con arma de fuego ocurrió el pasado 23 de Junio en la avenida Los Álamos, ubicada dentro del asentamiento humano José Boterín. Según la Policía, Janet Díaz de La Cruz caminaba junto a su amiga cuando dé repente recibió un disparo directo en la cabeza. 

La víctima de 47 años trabajaba realizando servicios de pintado en un colegio de la zona antes de ser interceptada por el atacante. El agresor escapó inmediatamente después del ataque, lo que dio inicio a la investigación para identificarlo.

El adolescente de 17 años capturado con un revólver y otras armas en su poder. (Difusión)
El adolescente de 17 años capturado con un revólver y otras armas en su poder. (Difusión)

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Las pruebas claves del crimen

Durante la intervención, los efectivos encontraron un revólver que, de acuerdo a los primeros peritajes, fue la misma arma utilizada en el atentado contra la mujer. Además, aparte del arma, también hallaron una llave de motocicleta que pertenecería al vehículo utilizado para escapar de la escena del crimen. 

Este hallazgo fortalece con la hipótesis de los investigadores sobre la participación directa del adolescente en el homicidio. Los agentes policiales procedieron a trasladar las pruebas a las dependencias policiales para la realización de los exámenes balísticos de la ley. Los resultados permitirán establecer si el revólver guarda relación con el homicidio de Janet Díaz.

Las imágenes se ven como el adolescente le dispara en la cabeza y luego se da la fuga. (Composición: Exitosa)
Las imágenes se ven como el adolescente le dispara en la cabeza y luego se da la fuga. (Composición: Exitosa)

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Habría más implicados en el crimen

Las investigaciones aún continúan aunque las autoridades señalaron que existen más personas bajo investigación por su presunta participación ocurrido en el Callao y precisaron que ya fueron plenamente identificados gracias a las labores de la inteligencia.

Mientras tanto, el adolescente arrestado permanecerá bajo custodia policial estricta para determinar las responsabilidades correspondientes, la familia de la victima aguarda por una respuesta para esclarecer los hechos y que esperan que caiga todo el peso de la ley a los implicados.

Un tema que esperemos se pueda revelar lo más pronto posible para que se haga justicia para Janet Díaz, confiemos en que nuestras autoridades puedan investigar este caso y hagan el proceso correspondiente ya que en el Perú los crímenes y la inseguridad son el "pan de cada día" y que lamentablemente seguirán pasando hasta que de verdad haya un verdadero cambio.

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