Laura Spoya confirma el fin de 'Al Sexto Día' tras 16 años al aire: ¿Cuándo se emitirá el último programa?

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya confirmó el final de "Al sexto día", uno de los programas más emblemáticos de Panamericana Televisión, poniendo fin a una trayectoria de 16 años ininterrumpidos en la pantalla chica. La conductora dio a conocer la noticia en medio de versiones sobre el cierre del espacio, despejando las dudas sobre el futuro del formato sabatino.

¿Cuándo se emitirá el último programa de 'Al Sexto Día?

La revelación se produjo durante una reciente emisión del pódcast "La Manada", donde Spoya dejó entrever que atravesaba un complicado momento personal y laboral. Aunque inicialmente evitó explicar las razones de su desánimo, posteriormente confirmó que el programa llegará a su fin y que su despedida se concretará en una fecha muy especial para ella.

"¿Sabes qué ha pasado? El último día de 'Al sexto...' para mí, va a ser el día de mi cumpleaños. El mismo día, no es como están diciendo por ahí que mañana, no, no todavía falta", dijo Laura. "Acá a nosotros no nos votaron, nos fuimos, eso es muy distinto", expresó.

La exreina de belleza explicó que su último programa coincidirá con el día de su cumpleaños, descartando los rumores que señalaban que abandonaría el espacio de manera inmediata. Asimismo, dejó claro que su salida no responde a un despido, sino a una decisión distinta, marcando así el cierre de una importante etapa en su carrera televisiva.

Laura apoya a su equipo de producción

Más allá del impacto que representa el final del programa, Laura Spoya manifestó que su principal preocupación ha sido el futuro de las personas que integran su equipo de trabajo. En ese sentido, aseguró que buscó alternativas para que los colaboradores que la acompañaron durante esta etapa puedan afrontar la transición con mayores oportunidades.

La conductora también resaltó la importancia de reconocer el esfuerzo y la capacidad de quienes trabajan detrás de cámaras, dejando en evidencia el vínculo construido durante los años al frente del espacio.

"Tengo un sinsabor, no tanto por mí, o sea me tengo sentimientos encontrados, por mi gente, no tanto por mí, por mi equipo de trabajo... Como ustedes saben, yo soy una personas de soluciones y hay soluciones para el equipo de trabajo (No se van a quedar sin comer) No, jamás, ya tenía el plan B solo que he tenido que meterle 80 cambios", agregó.

Cabe resaltar que, la confirmación de Laura Spoya llegó apenas un día después de que trascendiera que la producción de "Al sexto día" habría sido notificada sobre el retiro definitivo del programa de la programación de Panamericana Televisión. Con ello, concluye un ciclo de 16 años que dejó una huella en la televisión peruana y abre paso a una nueva etapa para quienes formaron parte del proyecto.