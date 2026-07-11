Zully fue testigo de Jehová y vendía medias en el mercado antes de ser tiktoker: "Desde los 13 años"

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tiktoker Zully CS sorprendió al contar en una reciente entrevista que, antes de dedicarse a crear contenido en redes sociales, fue testigo de Jehová junto a sus padres. También reveló que siempre le ha gustado ser emprendedora y que, desde adolescente, se dedicó al comercio ambulatorio en un mercado cerca de su casa y gracias a ello pudo comprar las cosas que necesitaba para el colegio.

La vida de Zully antes de la fama

En una reciente entrevista que la creadora de contenido concedió al podcast 'Tiempo Muerto', sorprendió al confesar que es la cuarta de seis hermanas, por lo que tuvo que trabajar para solventar sus gastos debido a que sus padres atravesaban una difícil situación económica.

"Yo estudiaba y, a la vez, trabajaba. Vendía mis kekes en el colegio y, después de salir, me iba a vender medias con una amiga en el mercado. Yo era ambulante, siempre trataba de buscármela porque tenía que pagar mis cosas. Empecé a vender desde los 13 años porque mis papás estaban endeudados y no tenían para poder pagarme mis cosas del colegio", contó.

En esa misma línea, reveló que nunca fue una alumna brillante en el colegio debido a que tenía que dividir su tiempo entre los estudios y el trabajo. Además, algunos de sus compañeros se burlaban de ella por vender kekes; sin embargo, nunca le dio importancia, pues esa actividad le permitía obtener dinero para cubrir sus necesidades.

En otro momento de la entrevista, reveló que sus padres son muy religiosos y que, por ello, desde pequeña participó en la predicación de la palabra puerta por puerta. Zully comentó que nunca le incomodó realizar ese tipo de actividades, ya que aprendió sobre la Biblia y considera que esos conocimientos la han ayudado en ciertos momentos de su vida.

"Mis papás son testigos de Jehová. Crecía con sus principios e iba a predicar con ellos. Nosotros íbamos a tocar puertas, nos despertábamos a las ocho de la mañana y a las nueve ya estábamos en las casas diciendo: 'Hola, buenos días, queremos dedicarle unas palabras de la Biblia'. Básicamente teníamos que darles un consejo", explicó.

De esta manera, la historia de Zully CS refleja el esfuerzo y la perseverancia detrás de su éxito en redes sociales. Antes de convertirse en una figura digital, tuvo que asumir responsabilidades desde temprana edad para apoyar sus gastos personales. Su experiencia como emprendedora y su formación familiar marcaron una etapa que hoy forma parte de su identidad pública.